ورشة عمل وندوة ضمن فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

الخميس Al wanees

بـ30 ورشة عمل وجلسة مصاحبة، ينطلق المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ 22، في الرياض، بين التاسع والثاني عشر من نوفمبر المقبل، بتنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية.

وتتركز المواضيع، التي يحفل بها البرنامج العلمي، الذي يبدأ في اليوم الثاني من المهرجان، حول الإنتاج التلفزيوني والإذاعي والمستقبل، والإعلام الرياضي والنجومية، إضافة إلى جلسات تعنى بمشاركة المرأة ودورها في السينما وقضاياها عبر التاريخ، وورش عمل تتمحور حول صناعة الأفلام والعمل الإعلامي المستقل، وغيرها من المواضيع التي سيناقشها المهرجان على مدار أربعة أيام. ويهدف البرنامج العلمي للمهرجان إلى إثراء المحتوى العربي وتبادل الخبرات الإعلامية، بحضور عدد من الجهات الإعلامية واتحادات إذاعات الدول العربية والعالمية إضافة إلى خبراء الإعلام والمهتمين من داخل المملكة وخارجها.

وفي السياق نفسه، يتضمن جدول أعمال المهرجان حفلًا موسعًا، يكرم فيه عدد من الشخصيات الإعلامية والفنية التي أثرت الساحة العربية بإنتاجاتها المرئية والمسموعة لأعوامٍ عدة، إضافة إلى إقامة حفل غنائي في اليوم الأول، يحضره عدد كبير من الإعلاميين والمتخصصين الذين يشاركون في أعمال المهرجان.

