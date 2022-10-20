عبدالعزيز السويدي: «أيام ولكن» يطرح قضايا اجتماعية بين الواقع والأحلام

الخميس Al wanees

أعلن المنتج عبدالعزيز السويدي الانتهاء من تصوير المسلسل الخليجي «أيام ولكن» وهو من إنتاج Blackbox productions و توزيع Prime Target Content ويشارك في البطولة عدد من النجوم ومنهم الفنانة السعوديه القديرة ليلى السلمان، علي سيف، مشعل الدوسري، دانيه، مريم فهد، حمد الدرويش ومجموعة من الفنانين والوجوة الشابة القطريين بالأضافة الى التجربة الدرامية الأولى للمطربة القطرية أنوار وهو من تأليف: تميم بورشيد وأخراج: عبدالله السويدي

وقد صرح المنتج السويدي عن العمل قائلا: يأتي هذا المسلسل بعد العديد من الانتاجات الفنية التي قمت بها مسبقا ويحكي مسلسل «ايام ولكن» عن قضايا اجتماعية بقالب تشويقي بين الواقع وأحلام الشباب ومشاكلهم في خطوط متفرقة يغلب عليها الغموض والإثارة المسلسل مكون من 8 حلقات تقدم في إيقاع سريع كما تم تصوير العمل في قطر وايضا تم التركيز على العديد من المشاريع المهمة خاصة في ظل الاستعدادات القائمة لكاس العالم من خلال النهضة والعمران والعديد من الوسائل الاخرى التي تساعد على تحقيق النجاح والتميز

واضاف ايضا قائلا: من جانب آخر يتم حاليا التحضير لمسلسل اجتماعي سعودي قطري بإشراف المنتج عبدالعزيز السويدي يحمل أجواء فترة التسعينيات، سيتم تصويره في المملكة العربية السعودية والمرشحون لهذا العمل الفنانة النجمة زهرة عرفات و الفنان السعودي القدير ابراهيم الحساوي، ميلا الزهراني، وفايز بن جريش، احمد الرشيد ومجموعة من الفنانين السعوديين وسيتم الاعلان عن تفاصيل العمل والاختيارات النهائية خلال الفترة القادمة.

