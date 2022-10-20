«مدرسة الكادر».. نقطة إشعاع تسلط الضوء على «مبدعي جنوب مصر»

الخميس Al wanees

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أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن إطلاق مشروع سينما الجنوب «مدرسة الكادر» بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال ايجيبت.

ويهدف المهرجان من وراء إطلاق مشروع «مدرسة الكادر»، لصناعة الكوادر من الفتيات القادرة على القيام بالمهام التدريبية في مجالات الفنون في أقصى جنوب مصر، حيث تسعى المدرسة لخلق مدربات من المجتمع المحلي في أقصى جنوب مصر وهو ما يساعد على سهولة التواصل بين المدربات والمتدربات.

كما يسعى مشروع سينما الجنوب (مدرسة الكادر) لتحقيق طموحات مهرجان أسوان وهيئة بلان انترناشونال إيجيبت، من تعزيز دور الفتيات في العمل القيادي في مجال الفن والإبداع، خاصة أن نشاط المدرسة سيمتد خلال السنوات المقبلة، في محاولة جادة لتحويل محافظة أسون إلى مركز للتدريب في أقصى جنوب مصر والتي من الممكن أن يرتاده فتيات من مناطق أخرى في الجنوب، كما أنه من الممكن أن تنتقل كوادر المدرسة فيما بعد إلى مدن أخرى من مدن الجنوب، فضلا عن أنه من المنتظر أن تتحول مدرسة الكادر بعد ثلاث سنوات إلى نقطة إشعاع لأنها ستضم محترفات يقدمن خبراتهن في المشروع منذ انطلاقه، وفيها دفعات حصلت على التدريب الكافي.

وفي هذا السياق، قال دنس أوبراين، المدير الإقليمي لهيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، إن «التعاون مع مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يتسق مع أهداف الهيئة في دعم وتمكين المرأة وإتاحة أفضل فرص التعليم والتدريب، خاصة في المجتمعات التي تندر فيها هذه الفرص».

«أوبراين، أكد أن وجود مدرسة الكادر سيثمر عن وجود كوادر مميزة في مجال السينما في أقصى جنوب مصر، خاصة أن هذه المناطق بعيدة عن فرص دراسة السينما، وتضم مواهب لابد من الاعتناء بها.

بدوره، قال السيناريست محمد عبدالخالق، رئيس مهرجان أسوان: المهرجان أصبح يمتلك خبرة كبيرة في مجال التدريب على فنون السينما المختلفة، ويعد مشروع مدرسة الكادر نقلة مهمة للمهرجان لتخريج جيل جديد من المدربات في أقصى الجنوب، سيكون لهن دور كبير في إحداث تنمية حقيقية في مجال التدريب على السينما في مجتمعات محرومة من جميع فرص التدريب الحقيقية.

في حين أشار الكاتب الصحافي حسن أبوالعلا، مدير مهرجان أسوان، إلى أن الراعي الرئيس للمهرجان هو وزارة الثقافة، وأن التعاون مع هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت يعتبر امتدادا لنوع من التنمية الثقافية، ويتوافق مع أهداف وزارة الثقافة من المهرجانات السينمائية، فضلا عن التوافق مع الإستراتيجية العامة للدولة والتنمية الكبيرة التي تحدث في أقصى جنوب مصر.

