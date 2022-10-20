صدمات واستغلال وفضائح بالجُملة.. مأساة شيرين.. ودعم المحبين

الخميس Al wanees

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب قصة تداولها الشارع المصري خلال الأيام القليلة الماضية ليس فقط لشهرة بطليها ولا بسبب شيرين الصوت المصري الذي يعشقه الكثيرون ويلقبونه بملكة الإحساس ولكن لما حملته القصة من مفاجآت لم تكن متوقعه كشف عنها اقرب الأقربين لشيرين شقيقها ووالدتها.

ووصلت ذروة الأحداث في الاتصال الهاتفي الذي أجراه شقيقها محمد عبدالوهاب مع الإعلامي عمر أديب من برنامج الحكاية حيث أكد أن شقيقته مدمنة للمخدرات وانه احتجزها داخل مستشفى لعلاجها من الادمان.

وقال انها تمر بظروف نفسية صعبه وأنها وسط عصابة تحوم حولها على حد(وصفه) وهما طليقها حسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ مديرة أعمال شيرين السابقة والتى ظهرت برفقة حسام حبيب أمام المستشفى المحتجزة بها، بحجة الاطمئنان على حالتها الصحية.

وأنهما السبب فيما حدث لها ويريدان استغلالها وإخراجها من المستشفى وعدم علاجها. مؤكداً انه لن يسمح بخروج شقيقته قبل إتمام علاجها وقال: «لو رقبتي هتطير وأخر يوم في عمري مش هخرّج أختي من المستشفى إلا وهي كويسة».

وهو ما أكدته والدة شيرين التي أعلنت أن طليقها حسام حبيب ومديرة أعمالها سارة الطباخ كانا يدفعان شيرين لتعاطي المخدرات وأنها أي شيرين بعد إحدى جلسات تعاطي المخدرات طردتها من المسكن!!

دعم المحبين

أزمة شيرين وجدت دعماً كبيراً من جمهورها ومن أصدقائها الفنانين وكل محبيها. حيث علقت الفنانة منة شلبي على أزمة شيرين قائلة شيرين أهم مطربة في الوطن العربي وحياة الإنسان الشخصية وارد فيها الصواب والخطأ وما ينفعش الناس تجلد حد على اختياراته أو حياته. بينما كتبت الفنانة المعتزلة حلا شيحة على حسابها الرسمي يارب ترجعي لأهلك وحبايبك وربنا يبعد عنك أصحاب السوء وأي حد اتمنالك الشر..بدعيلك من قلبي ترجعي أحسن من الأول كلنا بنتعب وبنمر بحاجات صعبة في حياتنا بس بالإيمان بالله وقوة الإرادة وحب الناس بنرجع أحسن من الأول.

بينما طالبت الفنانة فريدة سيف النصر بتحليل مخدرات لكل من يقترب من شيرين أو يحاول وإذا ثبت تعاطيه يصدر أمر نيابي بعدم الاقتراب، قائلة: شيرين صوت مصر مانسيبهاش فريسة للى عايزين فلوسها يشتروا بيها الكيف. وكتبت أصالة عبر حسابها الشخصي (مؤلم جدا شوف زميلة وصديقه عم تمر بالمحنة الصعبة وما عندى غير أدعي لها تطلع متل عادتها)؟

وكتبت كندة علوش «قلبي معاكي ربنا يقويكي ويكون معاكي في محنتك وأن شاء الله قريب هترجعي وتفرحي جمهورك ربنا يحفظك ويحفظ بناتك من كل شر ويبعد عنك ولاد الحرام».

بينما كتب نصر محروس على صفحته الشخصية داعما لشيرين «أحنا في ضهر شيرين انها ترجع تاني فنيا ومعنويا شيرين بنت كل بيت في مصر من منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر، شيرين بنتنا وإحنا بندعمها». بينما طالب نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بدعم شيرين مخاطبا كل زملاء الوسط الفني بزيارة لها ودعمها والوقوف بجوارها والدعاء لها ولبناتها مشيرا إلى انه تحت أمر كل فنان وخاصة لما تكون فنانة زى شيرين، بينما كتبت الإعلامية وفاء الكيلاني على صفحتها الشخصية (كتار سنوا السكاكين والحكم صدر والضحية شيرين متسائلة مين من مصلحته يهد شيرين ؟ قائلة شيرين صوت وإحساسا مصري عظيم وقيمة فنية عالية لبلدنا مسؤوليتنا نحافظ عليها ونرعاها وواجبنا رعاية بناتها وربنا يرجعها بألف سلامة. بينما نشرت الفنانة ميرهان حسن فيديو من الاحتفال بعيد ميلاد شيرين خلال تصويرهم لمسلسل طريقي متمنية أن يبعد الله عنها الشر وكل شخص مؤذي ويرجعها لحبايبها فهي حبيبة الكل».

وحرصت الفنانة إيناس عزالدين، على دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب وكتبت إيناس، عبر حسابها على «فيسبوك»: «شيرين أنا بحبها لدرجة إني نفسي أمسكها وأفضل ألطش فيها بكل قوتي لحد ما تفوق وترجع لنفسها».

كسرة الأهل

على جانب آخر وجه البعض لوما كبيرا لموقف أهل شيرين في أنهم لم يستروا بنتهم ولم يتعاملوا مع الموقف بحكمة وأساءوا لسمعتها ولسمعه بناتها.

الإعلامية رولا خرسا كتبت علي صفحتها الشخصية.. اللي بيحصل لشيرين عبد الوهاب ابتلاء كبير أوي.. أصعب حاجة في الدنيا لما اهلك يطلعوا يفضحوا أسرارك علي الهواء حتى لو كان عشان حمايتك.. إلى ربك ستره تفضحوه ليه؟

كان ممكن يستنجدوا بأي حد كتيمي من غير ما يطلعوا في التلفزيونات يتكلموا…

قلبي واجعني على بناتها اللي عايشين في الجو دا واللي مهما كانوا شايفين ألا أما الناس كلها تعرف حيتعرضوا في المدرسة ومن إلى حواليهم لكلام قاسي وتنمر… وشيرين نفسها حتى لو مدمنة فحقها عليهم أنهم ياخدوها في حضنهم ويساعدوها مش ينشروا أخبارها حتى لو شايفين أن دا لمصلحتها..

ربنا معاكي يا شيرين حتى لو الدنيا كلها سابتك.. مفيش إنسان في الدنيا يستأهل انه مايلاقيش حد جنبه..

بلاش كل حد يطلع القاضي والجلاد اللي جواه.. طلعوا بدالهم الإنسانية والرحمة..

والله كلنا على الأرض غلابة وعايشين بستر ربنا.. بينما عقب الإعلامي سيد علي، على أزمة المطربة شيرين عبدالوهاب، قائلا: «المسألة بقت أوفر»، معتبرا أن هذه الأزمة ليست قضية شيرين وحدها ولكن هناك الكثيرات ممن يتعرضن لنفس أزمة شيرين عبدالوهاب وأشار علي، خلال برنامج «حضرة المواطن» «المسألة عندي مش شيرين ولا أم شيرين ولا أخو شيرين.. ربنا ستير بيستر على عباده مينفعش تحت أي مبرر أن أم أو أخ يتكلم على عرض أخته»، منتقدا تداول ما صرح به شقيق شيرين عبدالوهاب عن حياتها الخاصة على وسائل الإعلام. وأضاف منفعلا: «مينفعش.. متفرحوش بالتريند»، لافتا إلى أن الوضع الاجتماعي أصبح معقد وهناك ظوهر جديدة انتشرت في المجتمع، المسألة ليست شيرين، حيث هناك حالة من التفسخ في المجتمع.

مأزق نفسي

الناقد الفني طارق الشناوي قال إن جميع الشواهد تؤكد معاناة الفنانة شيرين عبد الوهاب من مأزق نفسي، وتردد وتناقض في قراراتها ومواقفها، من قبل دخولها المستشفى مؤخرا.

وأضاف من الواضح إن كل من اقترب من شيرين عنده غرض، وأخوها كان مسؤول عنها إعلاميا وفنيا كمدير أعمالها، ثم لما ظهر حسام حبيب في حياتها أصبح مدير أعمالها، وأخوها خسر المكاسب من أخته، وهي في صراع على الفرخة التي تبيض الذهب».

مجرد إن الأخ والأم يحكوا عن مشكلتها بطريقة فجة تتجاوز أي إحساس بالأخوة والأمومة، مفيش حد يفضح أقرب الناس إليه بهذه الطريقة حتى لو حقيقة».

الجدير بالذكر أن النيابة المصرية طالبت في بيان لها الالتزام بما تعلنه وحدها من بيانات رسمية. مؤكدة أنها تسعى باستكمال تحقيقاتها إلى جلاء الحقيقة، جاء ذلك بعد تناقض شهادات مدير المستشفى والمدير الفني الطبي مع الاتهامات التي وردت في بلاغ محامى شيرين والذي قال فيه إن شقيقها وآخرين تهجموا عليها داخل مسكنهـا، واصطحابهـا لأحـد مستشفيات الصحة النفسية؛ لإدخالها به عَنوةً، على إثر خلافات بينهما.

