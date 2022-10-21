المرزوق: 205.8 ملايين دينار صافي أرباح «بيتك» في 9 أشهر

مال وأعمال

قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حمد المرزوق، ان «بيتك» حقق صافي ارباح للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2022، قدرها 205.8 ملايين دينار ، بنسبة نمو 22.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبلغت ربحية السهم 21.9 فلسا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022 بنسبة نمو

19.9 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وارتفع صافي إيرادات التمويل حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022 ليصل الى 508.5 ملايين دينار كويتي بنسبة نمو بلغت 14.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وارتفع صافي إيرادات التشغيل حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022 ليصل الى 463.4 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 27.2 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

كما تحسنت نسبة التكلفة الى الإيراد حيث بلغت 33.6 % مقارنة بنسبة 38.3 % عن ذات الفترة من العام السابق، مدعومة بزيادة إجمالي إيرادات التشغيل خلال الفترة.

وارتفع رصيد مديني التمويل في نهاية الربع الثالث من عام 2022 ليصل الى 12.47 مليار دينار كويتي، بزيادة قدرها 1.1 مليار دينار كويتي، وبنسبة زيادة 9.8% عن نهاية العام السابق.

كما بلغ رصيد الاستثمار في الصكوك في نهاية الربع الثالث من عام 2022 مبلغ 3.1 مليارات دينار كويتي، بارتفاع قدره 348 مليون دينار ، وبنسبة 12.7 % عن نهاية العام السابق.

وبلغ رصيد اجمالي الموجودات 22.67 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من عام 2022، بارتفاع قدره 880 مليون دينار ، وبنسبة زيادة بلغت 4 % عن نهاية العام السابق. كما بلغ رصيد حسابات المودعين في نهاية الربع الثالث من عام 2022 مبلغ 15.86 مليار دينار كويتي. بالإضافة إلى ذلك بلغ معدل كفاية رأس المال 17.68 % متخطيا الحد الادنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي نسبة تؤكد على متانة المركز المالي لـ «بيتك».

أداء مالي وتشغيلي قوي

وأوضح المرزوق أن النتائج المالية التي نجح «بيتك» في تحقيقها خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2022 تؤكد نجاح استراتيجية «بيتك» وقوة أدائه المالي والتشغيلي، منوّها بالنمو في جميع المؤشرات الاساسية، والمحافظة على معدلات متميزة فيما يتعلق بالرسملة وتعظيم الربحية والعائد على الموجودات والعائد على حقوق المساهمين، وترشيد المصروفات، وتحسين مؤشرات جودة الأصول ومعدلات تغطية الديون المتعثرة من المخصصات.

الأكبر في القيمة الرأسمالية السوقية

وأشارالمرزوق إلى أن «بيتك» تصدّر قائمة الشركات الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية السوقية في بورصة الكويت بقيمة بلغت أكثر من 11 مليار دينار كويتي، مؤكدا الالتزام بمصلحة المساهمين، ومعربا في الوقت ذاته عن اعتزازه بنجاح ادراج وبدء تداول سهم «بيتك» في بورصة البحرين، الى جانب بوصة الكويت، ضمن اطار نجاح استكمال صفقة استحواذ «بيتك» على الاهلي المتحد البحريني، التي تشكل مرحلة تاريخية وبداية رحلة لـ «بيتك» كأكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك اسلامي في العالم من حيث حجم الأصول.

دعم الاقتصاد الوطني

وقال المرزوق ان «بيتك» يشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني ومساندة خطة التنمية في الكويت والمنطقة عبر دوره الرائد في توفير مجموعة واسعة من أدوات التمويل، كما يقوم بـدور المنظـم الرئيسي لكبرى صفقات التمويل المجمع للمؤسات والحكومات. وأشار المرزوق الى ان «بيتك» يشكل علامة فارقة في العمل المجتمعي بعد ان أثبت التزامه وريادته في المسؤولية المجتمعية عبر المشاركة في مبادرات مجتمعية واغاثية وانسانية مختلفة داخل الكويت وخارجها، منوّها بمبادرة إعادة إعمار الاجزاء المحترقة في سوق المباركية التي سيتم تنفيذها واظهار المشروع بالشكل الذي يليق بالكويت وتراثها العريق، ومبادرة سداد مديونيات الغارمين، اضافة إلى مبادرات مجتمعية بمختلف المجالات كالصحة والتعليم والبيئة وذوي الاحتياجات الخاصة وغير ذلك. وأضاف المرزوق أن «بيتك» شارك في حملات مجتمعية مختلفة بالتعاون مع الهلال الأحمر الكويتي الذي تربطه معه شراكة استراتيجية لتنفيذ مشاريع اغاثية ومجتمعية داخل الكويت وخارجها مثل مبادرة علاج مرضى السّرطان، والمشاركة في دعم مبادرة طبية في الأردن استفاد منها أكثر من 200 مريض في عمليات متخصصة على ايدي أطباء واستشاريين كويتيين. كما يتعاون «بيتك» مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة الكويت عبر مذكرة تفاهم وتعاون.

نمو مستدام ومتوازن

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف- عبدالوهاب عيسى الرشود، ان استراتيجية الاستدامة في الأرباح تؤتي ثمارها عبر تحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن، مؤكدا ان عوامل مختلفة ستساهم في دعم هذا النمو مثل نجاح صفقة الاستحواذ وخلق كيان مصرفي عملاق، والادراج المتعدد لسهم «بيتك» في بورصة البحرين الى جانب بورصة الكويت، الذي من شأنه ان يحسن فرص الموارد الرأسمالية ويعزز السيولة في الأسواق المالية، بالاضافة الى تعزيز سمعة المؤسسة ومكانتها. وأكد الرشود ان «بيتك» يمضي قدما في تنفيذ استراتيجية التركيز على العمل المصرفي الأساسي، بالتوازي مع تعزيز جهود التحول الرقمي في الخدمات المصرفية والتمويلية كافة، وتعزيز تجربة العملاء، وإتاحة وصولهم الى خدمات ومنتجات مالية سهلة وآمنة، مع التركيز على تسريع وتيرة ابتكار حلول مصرفية رقمية تلبي تطلعات جيل الألفية وجيل «Z» باعتبارهم ركيزة أساسية في استراتيجية البنك. وأعرب الرشود عن اعتزازه بالتقديرات العالمية التي حصدها «بيتك» بمختلف المجالات. ففي مجال صناعة التمويل الاسلامي والخدمات المصرفية، قال الرشود ان «بيتك» فاز بجائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم لسنة 2022 من مجموعة «غلوبل فايننس» العالمية، بالاضافة الى جائزة أفضل بنك في الكويت من مجموعة يورومني العالمية. وفي مجال الاستدامة، قال الرشود ان «بيتك» حصد كأول بنك في الكويت شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذّهبي والتي تُمنح للمشاريع المتوافقة مع معايير الاستدامة. وأضاف انه في مجال الموارد البشرية، نال «بيتك» تكريما خاصا من مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتميّزه في تنفيذ برامج الاحلال والتوطين والتدريب على مستوى القطاع الخاص في الكويت، كما فاز بجائزة «التميز في الارتباط الوظيفي»، وجائزة «التميز في أتمتة الأعمال» من (Brandon Hall Group) المرموقة. وثمّن الرشود ثقة المساهمين والعملاء ودعم مجلس الادارة، وأثنى على دور الجهات الرقابية، وعلى جهود الموظفين وجميع الشركاء وأصحاب المصلحة، مؤكدا الحرص على مواصلة الجهود للمحافظة على ريادة «بيتك» إقليميا وعالميا.

