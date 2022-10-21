«الأهلي المتحد»: 30.4 مليون دينار أرباحاً صافية عن التسعة أشهر الأولى

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائج أعماله خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث بلغت أرباح البنك 30.4 مليون دينار بما يزيد عن أرباح نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 27.1 مليون دينار وبنسبة زيادة تبلغ 12.2%. كما حقق البنك اجمالي أرباح تشغيلية بلغت 70 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 بزيادة قدرها 2.9% مقابل. 68.0 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2021.

وارتفعت اجمالي الموجودات الى ما قيمته 4.59 مليارات دينار بنهاية الربع الثالث من عام 2022، مقارنة مع اجمالي موجودات بلغت 4.57 مليارات دينار تم تسجيله في نهاية سبتمبر 2021.

كما ارتفع كل من صافي محفظة التمويل وودائع العملاء ليصل الى 3.36 مليارات دينار، و3.16 مليارات دينار على التوالي في نهاية سبتمبر 2022، مقارنة ب 3.26 مليارات دينار، و3.13 مليارات دينار على التوالي في نهاية الربع الثالث من عام 2021 وتعليقا على هذه النتائج، صرح رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المتحد د. أنور علي المضف قائلاً: «مازالت الأسواق المالية تعاني من أثار عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع مستويات التضخم بصورة غير مسبوقة في العالم، والتي خلقت تحديات اضافية أمام المصارف. على الرغم من ذلك نجحت سياسات البنك الحصيفة في تحويل هذه التحديات الى فرص للنمو كما وأننا نواصل جهودنا بحذر للاستفادة من جودة البيئة التشغيلية في الكويت نظرا لتحسن الانفاق الاستهلاكي والذى يترافق مع عودة الانتعاش للنشاط التجاري والسفر، والزيادة في أسعار النفط».

وأضاف «من منطلق المؤشرات المالية التى حققها البنك أكدنا قدرته على صلابة مركزه المالي والحفاظ على مستوى ربحية جيد، معتمدا على استراتيجية متحفظة ونزعة متدنية للمخاطر. هذا بالاضافة الى أداء البنك المتوازن واحتفاظه بقدرته على النمو. كما تعكس قوة وثبات القطاع المصرفي في الكويت، وجدارة الاقتصاد الكويتي بشكل عام وذلك بالاستناد على قوة مؤشرات الوضع الاقتصادي في الكويت، وفرص الأعمال الواعدة التي تنتظر القطاع المصرفي والتي نعمل على الاستفادة منها من خلال استرتيجية العمل المتوازن».

وأكد المضف: لقد نجح البنك الأهلي المتحد في انهاء الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2022 بنتائج جيدة واستطاع تحقيق نمو في الأرباح مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 بفضل استراتيجية عملنا المرنة والمتوازنة، وما نستند اليه من أسس مالية صلبة واستراتيجية حصيفة وتوافر كفاءات مصرفية. وأشار د. المضف الى التزام البنك بتطبيق قواعد راسخة للحوكمة واستمرار جهوده في دعم مختلف فئات المجتمع من خلال برنامجه الطموح للمسؤولية المجتمعية.

وتوجه د. المضف بالشكر لمساهمي البنك على ما قدموه من دعم ومساندة للبنك، كما توجه بالشكر لعملاء البنك لولائهم الدائم وثقتهم وتفاعلهم مع ما يقدمه لهم البنك من خدمات جديدة أكثر ملاءمة لمتغيرات الحياة، وخاصة الخدمات المصرفية الرقمية بما لها من قدرة ومرونة في تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وأعرب د. المضف عن شكره وتقديره لموظفي البنك على ما أظهروه من اخلاص وتفان في العمل، مؤكدا على اعتزاز البنك الأهلي المتحد بثروته البشرية التى يعتبرها الركيزة الأساسية لاستمرار نجاح البنك وتقدمه.

وفي تعليقها على الأداء المالي للبنك لفترة الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2022، أفادت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة بالبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي «لقد حققنا نموا في الأرباح، وارتفاعا في الأصول ومحفظة التمويل، وهو ما يعكس نجاح مساعينا في الاستفادة من حالة التعافي التي تشهدها البيئة التشغيلية في الكويت». وأكدت الحميضي: أن البنك الأهلي المتحد يواصل جهوده في تقديم العديد من الخدمات المصرفية المتطورة التي تلبي تطلعات عملائنا مع التركيز على خطة التطور الرقمي لخدمات ومنتجات البنك بما يحقق أفضل المستويات والخدمات المصرفية للعملاء. كما يواصل البنك جهوده للحفاظ على مكانته في طليعة البنوك المحلية في الكويت من خلال تقديم حلول مالية تمويلية وأوعية ادخارية متميزة. وأشارت الحميضي أن البنك الأهلي المتحد يواصل مساعيه لتنمية الكفاءات المصرفية وتوفير كل سبل الدعم لموارده البشرية من خلال بيئة عمل جاذبة وقادرة على تطوير الأعمال. كما أكدت الحميضي أن البنك يمضي بخطى متسارعة نحوتحقيق الاستدامة الشاملة. ولفتت الحميضي الى ان البنك قد استطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 أن يحصد باقة من الجوائز المرموقة في قطاعات عديدة من قطاعات العمل المصرفي، حيث نال البنك جائزة «أفضل بنك في تقنية المعلومات المصرفية في الكويت 2022» من مجلة انترناشيونال بيزنس، حيث حصل البنك الأهلي المتحد على هذه الجائزة تقديراً لتزامن البنك مع أحدث الحلول التقنية الفعالة، كما حصل البنك على جائزة «أفضل بنك لأنشطة الخزينة الكويت 2022» من جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيوحيث تعتبر هذه الجائزة بمثابة اعتراف بالابتكار والانجاز والأداء المتميز لادارة الخزينة لدى البنك. بالاضافة الى ذلك، حصل البنك على جائزة «أفضل بنك لمبادرات الموارد البشرية - الكويت 2022» من مجلة انترناشيونال فاينانس العالمية، للتأكيد على استراتيجية الموارد البشرية بالبنك، واشراك الموظفين، والاحتفاظ بالمواهب، واكتساب المواهب والاعتراف بها.

وحصد البنك جائزة «أفضل تجربة مصرفية للعميل في الكويت للعام 2022» من قبل مجلة جلوبل فاينانس، وذلك نظرا للانجازات الملموسة التي حققها البنك في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد. وفي ختام تعليقها تقدمت الحميضي بخالص الشكر الى بنك الكويت المركزي ورئيس وأعضاء مجلس ادارة البنك الأهلي المتحد، كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير الى مساهمي البنك وعملائه الكرام، وأعربت عن جزيل الشكر للادارة التنفيذية بالبنك، وجميع موظفيه علـى جهودهـم المتميـزة وتفانيهم في عملهم.

