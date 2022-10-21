انطلاق حملة «نور بوبيان 5» اليوم في موريتانيا بعد انقطاع عامين

مال وأعمال

تنطلق اليوم الجمعة حملة ( نور بوبيان 5) التي ينظمها بنك بوبيان بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومبادرة دينارين وجمعية اليد العليا الموريتانية حيث سيقوم مجموعة من الأطباء الاستشاريين الكويتيين بإجراء عمليات المياه البيضاء (كتاراكت) في موريتانيا وذلك بعد توقف عامين بسبب كوفيد 19 حيث كانت آخر الحملات في النيجر في عام 2019.

وتأتي هذه الحملة استمراراً لنجاح الحملات السابقة والتي نجحت في إعادة البصر لأكثر من 10 آلاف شخص في النيجر واوغندا من مختلف الاعمار حيث تم اختيار جمهورية موريتانيا الإسلامية لعدة أسباب أبرزها انتشار مرض المياه البيضاء وضعف الإمكانات الصحية المواكبة لعلاج المرض.

ويعتبر وفد نور بوبيان 5 الأكبر سواء من حيث عدد الأعضاء أو الأطباء المشاركين حيث يضم 6 من الأطباء المعروفين و عدد من موظفي بنك بوبيان المتطوعين وموظفي الهيئة ومتطوعي مبادرة دينارين إلى جانب مجموعة من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مدير عام بنك بوبيان وليد الياقوت: إن أبرز ما يميز هذه الحملة انها ستكون بمشاركة مجموعة من الاطباء الكويتيين المتطوعين والذين تبرعوا بجهودهم ووقتهم للقيام بإجراء هذه العمليات إلى جانب مجموعة من الشباب الكويتي المتطوع والذي سيتواجد في اوغندا طوال الحملة للقيام بجميع الأمور التنظيمية.

وأضاف: ان « هذه المبادرة والتي بدأت كفكرة للرئيس التنفيذي للبنك عادل الماجد وهي تمثل جزءاً من دورنا الاجتماعي وكوننا بنكاً إسلامياً فان امتداد انشطتنا ومسؤوليتنا الاجتماعية يتجاوز حدود الكويت إلى مختلف دول العالم.

ونوه الياقوت إلى أن برنامج الرحلة يتضمن العديد من الفعاليات فإلى جانب عمليات العيون فإنه سيتم الإعلان عن مجموعة من المنح الدراسية تتضمن دراسة الماجستير والدكتوراه في تخصص العيون من أجل إعداد مجموعة من الاطباء في موريتانيا ليتمكنوا لاحقاً من إجراء هذه العمليات ومساعدة الفرق الطبية التطوعية التي تأتي إليهم من مختلف انحاء العالم.

كما سيتم أيضا توزيع أكثر من 1500 نظارة طبية للأطفال والكبار بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة انطلاقاً من شعار الوقاية خير من العلاج.

شراكة مميزة

ومن جانبه أعرب المدير العام للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية م. بدر الصميط عن اعتزازه الكبير بهذه الشراكة المثمرة والبناءه بين بنك بوبيان والهيئة الخيرية بتنسيق من مبادرة دينارين التطوعية للعام الخامس انطلاقاً من المسؤولية الإنسانية والتطوعية المشتركة.

وأضاف الصميط إن بنك بوبيان جسد نموذجاً يحتذى بمبادراته الإنسانية المتكررة، وضرب أروع الأمثلة في ممارسة المسؤولية المجتمعية والتطوعية من خلال اعتزامه تدشين حملة صحية جديدة في موريتانيا بعد النجاح الكبير الذي حققته حملات سابقة في أوغندا والنيجر.

من جانبه قال المدير الأول بإدارة التدقيق الشرعي الشيخ الدكتور محمد البراك: إن أبرز ما يميز مبادرة نور بوبيان انها تتطرق إلى موضوعات شاملة تهم المجتمع ولا تقتصر فقط على عمليات العيون ومن ذلك اهتمامها بالجانب الديني من خلال تنظيم مسابقة رتل مع بوبيان خارج الكويت.

وأضاف أنه سيتم تنظيم المسابقة بمشاركة أكثر من 500 شخص من مختلف الاعمار حيث سيتم إجراء التصفيات قبل سفر الوفد وإجراء النهائيات بحضور ممثلي الرقابة الشرعية في بنك بوبيان.

وأشار الشيخ البراك إلى أنه سيقوم بعقد دورة وورشة عمل لعدد من الائمة والقراء في موريتانيا حول حفظ وتجويد القرآن الكريم إلى جانب القائه خطبة الجمعة في واحد من مساجد العاصمة نواكشوط.

تثقيف المجتمعات

وأوضحت مديرة مبادرة دينارين التطوعية سمية الميمني أن حملة نور بوبيان خير مثال لشراكة مجتمعية فاعلة بين القطاعات الثلاثة الحكومي مجسداً في الهيئة الخيرية والقطاع الخاص متمثلاً في بنك بوبيان والقطاع الثالث من العمل التطوعي وهم فريق أطباء العيون ومبادرة دينارين بالإضافة إلى الاعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي الذي يتفاعلون مع هذه الحملة سنوياً.

وأشارت الميمني إلى أن برنامج رحلة نوربوبيان إلى موريتانيا يتضمن حزمة من الفعاليات التوعوية لأن هدفنا دوماً رفع مستوى ثقافة المجتمعات النامية وتقديم مشاريع مستدامة توفر لهم حياة كريمة بعد عودتنا ، ولهذا سيتم تنظيم دورات تدريبية لمديري ومسؤولي المؤسسات المجتمعية والانسانية في الجانب الإيماني والإداري والمسؤولية الاجتماعية وكذلك تنظيم أنشطة للأيتام تهدف إلى إدخال الفرحة والسعادة على قلوب أطفال موريتانيا بالتنسيق مع مكتبنا في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

