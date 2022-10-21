«منصتي» ضمن أفضل عشرة مشاريع ناشئة لمسرعة أعمال بنك بوبيان

مال وأعمال

أعلنت شركة «منصتي» اختيارها ضمن أفضل 10 مشاريع ناشئة في البرنامج التدريبي لبنك بوبيان لتسريع الأعمال Boubyan Accelerator الذي أطلقه أخيراً بالتعاون مع Dubai fintech hive « فنتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي أول وأكبر مسرعة للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تدعم الشركات الناشئة وتسرع نموها من خلال اطلاق وادارة العديد من البرامج التدريبية التكنلوجية الفاعلة، حيث تأهلت منصتي للمراكز العشرة الاولى من أصل 250 مبادراً ومشروعاً تقدموا للانضمام الى برنامج بوبيان منذ الاعلان عن انطلاقه لأول مرة في الكويت .

أعرب المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة منصتي عبدالله أبو زيد عن سعادته بالاختيار المهم مشيراً الى أن منصتي كانت من أوائل المشاريع التكنولوجية الناشئة في الكويت التي بادرت بالتسجيل والمشاركة في البرنامج التدريبي لبوبيان لتسريع الأعمال، وموضحاً إن عشرة المشاريع المؤهلة للبرنامج والتي من بينها منصتي ، ستخضع لبرنامج تدريبي مكثف ومبتكر مدته 4 أسابيع يستهدف تعزيز خدماتها وتطوير تطبيقاتها .

وأردف أبو زيد إن برنامج مسرعة الأعمال لبنك بوبيان اعتمد عدداً من المعايير والشروط لتقييم المشاريع الناشئة والمشاركة فيه والتي من أبرزها معيار التكنولوجيا والتنوع في المجالات حيث شملت المبادرات المشاركة التعليم الرقمي والتكنولوجيا المالية والتجارة الرقمية، بالاضافة الى معيار موقع تواجد المشروع اذ ضم مشاركات من الكويت والامارات والسعودية.

واختتم أبو زيد بالتأكيد على أهمية برنامج مسرعة الاعمال لبنك بوبيان الذي يدعم تزويد الشركات الناشئة في القطاع التكنولوجي بالخبرات اللازمة لتطوير أعمالها خلال أشهر قليلة، علاوة على انه يعد بوابة مثالية لعبور الشركات الناشئة نحو عالم الفرص والاستثمار، حيث يتاح للمبادرين الحاصلين على عضوية برنامج بوبيان لتسريع الأعمال تقديم العديد من ورش العمل واقامة الفعاليات.

