10 رابحين في السحب الأسبوعي لـ «الحصاد»

مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي ينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج إدخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1,000 دينار لكل منهم وهم: هيا فهيد حمد العجمي، وحسام أحمد محمود جاد، وعواض محمد راشد المطيري، ورشيد محمد عبدالله الرشيد، وطارق فؤاد عبد المحسن العلي، وحنان خالد راشد الطرموم، وعزالدين مصطفى شرفي، وأحمد على عبدالله بن رجب، وعمار رضوان فارس، وسارة الذكير.

