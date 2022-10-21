الفليج: متفائلون بدعم الاستقرار السياسي بيئة الأعمال

مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، صلاح الفليج ان البنك نجح في تحقيق أعلى أرباح فصلية في تاريخه حيث بلغت أرباحه في الربع الثالث من العام الجاري 136.4 مليون دينار بنمو نسبته 45.0% على أساس سنوي. كما حققت المجموعة أرباحاً صافية في التسعة أشهر الأولى من 2022 بقيمة 374.2 مليون دينار وبنمو بلغت نسبته 46.9%.

وأضاف الفليج خلال مقابلة مع قناة العربية: «الأرباح القوية جاءت مدفوعة بمواصلة النمو في أسواقنا الدولية وأيضاً عبر جميع قطاعات أعمالنا الرئيسية التي شملت التجزئة وكذلك الخدمات المصرفية الإسلامية وإدارة الأصول والثروات وأيضاً الإيرادات التشغيلية في التسعة أشهر ارتفعت بنحو كبير بلغ 10.6% وشهدت مزيج نمو جيد على صعيد إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد، بالإضافة إلى تحسن مستويات كلفة المخاطر بفضل النهج المتحفظ الذي اتخذه البنك منذ عامين».

أشار الفليج إلى أن 65% من أرباح المجموعة والخاصة بمساهمي البنك جاءت من الكويت بالإضافة إلى 27% من العمليات الدولية و8% من الذراع الإسلامي المتمثل في بنك بوبيان.

ورداً على سؤال حول ارتفاع المصاريف التشغيلية أوضح الفليج أن مصاريف التشغيل خلال تسعة الأشهر الأولى من العام زادت بنحو 8% على أساس سنوي الأمر الذي يعكس زخم أنشطة الأعمال في الكويت وعلى مستوى شبكة الفروع الخارجية للمجموعة.

وعن تراجع المخصصات بنسبة 66.7% خلال تسعة الأشهر الأولى من 2022، قال الفليج: «تاريخياً، نتبع نهجاً متحوطاً فيما يتعلق بالمخصصات وقد تمسكنا بذلك النهج خلال عامي أزمة كورونا، وهو ما أسهم في زيادة المخصصات التي كان أغلبها تحوطياً.»

وأضاف: «الآن نجني ثمار ذلك التوجه المتحفظ، فمع انتقالنا إلى مستويات مخاطر في الحدود الطبيعية ومع تحسن بيئة التشغيل انخفضت وتيرة تجنيب المخصصات وأصبحت المتطلبات أقل وفقا للمعيار IFRS 9، إضافة إلى ذلك لم نشهد أي تدهور في جودة الأصول خلال الفترة الماضية وتحسنت جودة الائتمان الخاصة ببعض الانكشافات لتصبح بعض المخصصات التي قمنا بتجنيبها في وقت سابق لم تعد مطلوبة، وهو ما دعم التحسن المتواصل لكلفة المخاطر في 2022».

وتوقع الفليج استمرار التحسن في وتيرة تجنيب المخصصات، وأكد انه رغم ذلك التحسن سوف يحافظ البنك كالمعتاد على النهج المتحفظ في بناء المخصصات في المستقبل.

وعن رؤيته لأداء القطاع المصرفي الكويتي خلال الفترة المتبقية من العام، قال الفليج: «أتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي في الفترة المتبقية من العام على اتجاهات الأداء التي سادت خلال تسعة الأشهر الأولى من العام». وأكد الفليج تفاؤله بحالة الاستقرار السياسي بعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد وبدء أعمال مجلس الأمة وما يبدو من توافق بين الحكومة والمجلس وانعكاسه على سرعة تنفيذ المشاريع واجراء إصلاحات تشريعية واقتصادية.

