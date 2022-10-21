بايدن ينتقد شركات النفط الأميركية

مال وأعمال

طالب الرئيس الأميركي جو بايدن شركات النفط في بلاده باستخدام أرباحها القياسية لزيادة الإنتاج بدلاً من إثراء المساهمين. وقال: «رسالتي لشركات الطاقة الأميركية هي: لا يجب أن تستخدم أرباحك لإعادة شراء الأسهم أو لتوزيعات الأرباح. ليس الآن». وأضاف: «ليس أثناء اندلاع الحرب». «يجب أن تستخدم هذه الأرباح القياسية لزيادة الإنتاج والتكرير». وتابع بايدن أن أرباح أكبر 6 شركات نفط مقيدة في البورصة تجاوزت 70 مليار دولار في الربع الثاني، مضيفاً أنه في النصف الأول من العام، أنفقت هذه الشركات 20 مليار دولار على عمليات إعادة شراء الأسهم - «أهم عملية شراء خلال عقد تقريباً».