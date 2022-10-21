العنزي: جدول زمني لمناقشة توحيد القوانين الخليجية

مال وأعمال

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف محمد العنزي أن اجتماعات لجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون تطرقت إلى موضوعات عديدة واعتمدت توصيات مهمة. وقال العنزي الذي ترأس وفد الكويت المشارك في الاجتماعات في تصريح لـ(كونا) على هامش الاجتماعات: إن اجتماع لجنة التقييس الوزارية اعتمدت عددا من التوصيات وحققت الانجازات الموكلة إليها.

وبين أن اجتماع لجنة التعاون التجاري اعتمد التوصيات الواردة التي طرحت في اجتماعات سابقة من ضمنها وضع جدول زمني لمناقشة توحيد القوانين الخليجية وكذلك موضوع حماية الوكيل المحلي وأيضا التجديد لرئيس منظمة الخليج للاستشارات لدورة أخرى.

وأوضح العنزي: إن اجتماع الصناعة جاء للتأكيد على ما دار من مواصفات قياسية وتفويض لجنة وكلاء الصناعة بالتعديلات التي يرونها وفق متطلبات العمل.

وأضاف أن اللقاء التشاوري مع غرف تجارة وصناعة دول الخليج شهد طرح عدد من الموضوعات بكل وضوح في النقاشات بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص.

وأوضح أنه سيكون هناك فريق تنسيقي بحيث أنه قبل القيام بالمفاوضات مع الجهات الأخرى الدولية يتم الرجوع إليه ومناقشة القطاع الخاص الخليجي.

وأكد العنزي أهمية التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي، مبينا أن ما يقوم به القطاع الحكومي يصب لصالحهم ويعمل على تذليل الصعوبات أمامهم، مشددا على أهميه سماع آرائهم حتى نعكسها ونناقش بها الدول الأخرى.

وقال العنزي: إن الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف بين خلال اللقاء التشاوري أن للقطاع الخاص دوراً أساسياً في النقاش والاستعداد للمفاوضات.

وأعرب العنزي عن التهنئة للمملكة العربية السعودية بإطلاق برنامج «مصانع المستقبل» والمشاريع الصناعية والخطة الضخمة معربا عن الفخر بحضور هذه الفعالية التي تحقق الاطمئنان لمستقبل دول الخليج.

