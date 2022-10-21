ناس: تنسيق خليجي لضمان الأمن الغذائي

مال وأعمال

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس أهمية العمل الخليجي المشترك كونه أحد أبرز دعائم التنمية الاقتصادية ويعزز من الجهود المبذولة في سبيل النهوض بالتجارة البينية، كما يوحد موقف دول المجلس لتجاوز أي تحديات اقتصادية ويعود بالنفع على القطاع الخاص ومواطني دول المجلس. وقال رئيس غرفة البحرين بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص كل من اتحاد الغرفة الخليجية والأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على التنسيق المتواصل في جميع الموضوعات التي تهم الاتحاد، والتي تشهد ترابطًا وثيقًا وتطورا مستمرا وتنسيقا كبيرا في شتى القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وأكد أهمية هذه اللقاءات والاجتماعات الدورية التي تبحث قضايا القطاع الخاص الخليجي وتعزيز دوره في التنمية باعتباره شريكا أساسيا في بناء الاقتصاد الخليجي.

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي أهمية هذه اللقاءات الدورية، التي تعد أبرز دعائم العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلًا عن العمل على مؤازرة ودعم جميع الجهود الرامية إلى التركيز على دعم نموها الاقتصادي وازدهارها، بالإضافة إلى توحيد الجهود أمام التحديات الاقتصادية. وعبر نجيبي عن اعتزازه العميق بالعلاقات التاريخية الأخوية المتينة التي تجمع بلدان وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي، وحرص قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تعميق وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات التي تعود بمزيد من المنافع المتبادلة، وتعزز من المصالح المشتركة، وتفتح آفاقًا جديدة ومتنوعة داعمة لفرص التجارة والاستثمار والسياحة، بالإضافة جانب تطوير التعاون في مجالات التجارة الالكترونية والخدمات الرقمية، وتوحيد الإجراءات الخاصة بالتبادل التجاري في جميع المنافذ الخليجية وغير ذلك من المجالات.

