«جيبكا» كرَّم الرئيس التنفيذي لـ«بابكو»

مال وأعمال

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تقديرًا من الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» لدوره المؤثّر كإحدى الشخصيات القيادية البارزة في الاتحاد، ونشاطه الكبير في تطوير آليّات العمل، ومشاركاته الفاعلة والواسعة في مختلف المؤتمرات والاجتماعات والمنتديات، كرّم الاتحاد الرئيس التنفيذّي لشركة نفط البحرين (بابكو)، عبدالرحمن جواهري، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر «جيبكا» للمغذيات الزراعية الذي انعقد أخيراً بمدينة دبي، بحضور أكثر من 300 وفد قدموا من 26 دولة حول العالم.

وقد أشاد عبدالوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» بالدور الرائد والمهم الذي قدمه جواهري، وتحديدًا خلال قيادته الناجحة للجنة الأسمدة بالاتحاد، مشيرًا إلى أنه كان من الشخصيات الرئيسة التي تركت بصمة مؤثرة في عمل الاتحاد ككل، وذلك خلال سنوات طويلة من العمل والمشاركة، إضافة إلى كونه أحد القادة المؤثرين على مستوى الخليج والعالم في مجال المغذيات الزراعية ودعم جهود الأمن الغذائي. وأضاف الأمين العام لــ«جيبكا» أن جواهري يحظى باحترام كبير في أوساط قطاع الأسمدة الخليجي والعالمي، وقد عمل بكل جد لتطوير عمل الاتحاد وآليات العمل فيه وتوسيع تأثيره ودوره، مضيفًا أن «جيبكا» ستفتقد تواجده بين أروقتها غير أنه أعرب عن أمنياته بأن تتواصل نجاحات الدكتور جواهري كرئيس تنفيذي لشركة نفط البحرين (بابكو) العريقة، وذلك بما يمتلكه من خبرة ثرية في مجال الصناعات البترولية. من جانبه، قدّم جواهري شكره وتقديره لجميع القائمين على الاتحاد، وأعرب عن اعتزازه الكبير بهذا التكريم الغالي الذي يشكّل لمسة وفاء غالية من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، معبّرًا عن امتنانه الكبير لما شهده من تعاون كبير خلال فترة خدمته بالاتحاد الموقر، ومشيدًا في الوقت ذاته بالمستوى الرفيع الذي وصل إليه «جيبكا» الذي أصبح اليوم وبكل فخر ممثلاً عالميًّا للشركات الصناعية الخليجية المنضويّة تحت لوائه.

ومتحدثًا عن الدور المهم الذي يقوم به الاتحاد الخليجي لمصنّعي الكيماويات والبتروكيماويات (جيبكا) في مجال دعم صناعة البتروكيماويات والأسمدّة، قال الرئيس التنفيذّي لشركة بابكو: إن (جيبكا) أصبح يتمتّع اليوم بمكانة وسمعة كبيرة، ويُنظر إليه بثقة كبيرة، وقد نجح إلى حدٍّ كبير في ترسيخ نفسه كواحد من أكبر الكيانات الداعمة لصناعة البتروكيماويات والأسمدة في المنطقة.

