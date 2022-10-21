«بانيان تري».. سحر تايلند على ضفاف الخليج

النهار Weekend

«بانيان تري» فندق ومنتجع من فئة الخمس نجوم يقع في قلب الدوحة. يقدم الفندق بيئة مذهلة تضم العديد من التحف المعمارية التي تمنح النزلاء مجالاً لاطلاق العنان للخيال وانتعاش الروح والعقل والجسد. يضم بانيان تري 66 جناحاً و126 غرفة ضيافة فاخرة و215 شقة فندقية متكاملة الخدمات. يقدم بانيان تري سبا علاجاً مائياً مميزاً بتجربة الغابة الاستوائية المَطرية (راينفورست)، ويتميز الفندق بأشجاره الضخمة نموذجاً للحياة؛ ويتجلى ذلك من خلال الأشجار التي تنمو من الأرض والمحاطة برموز تشير إلى الماء والنار.

وتوفر جميع الغرف من فئة سيرينتي إطلالات ساحرة على الخليج الغربي أو الحديقة الخضراء، بالنسبة للغرف من فئة أوربان، فهي تقدم إطلالات على المدينة من الطوابق العليا، وسيستمتع الضيوف بالتأمل بالماضي عند النظر على مدينة الدوحة القديمة. كما يقدم الفندق مزيجاً من الثقافات المحلية والعالمية؛ والعناصر التصميمية التي تمثل هوية قطر، والمها العربي الذي يعد الحيوان الأشهر محلياً داخل قطر وأشجار الحياة التي ترمز إلى كيفية ارتباط الدولة بجذورها وتقاليدها إلى جانب تاريخ العلامة التجارية الآسيوية وما تتحلى به من كرم الضيافة التي تظهر ضمن عناصر التصميم مثل مطعم سافرون المميز وبانيان تري سبا التي تقدم لضيوفنا تجارب لا تُقارن. يشتهر بانيان تري سبا بعلاجه المائي المتميز بتجربة الغابة الاستوائية المَطرية؛ وهو علاج شامل يعزز الشعور بالانتعاش العقلي والجسدي والروحي. ويحتوي على عدة أقسام مخصصة لجميع الاجناس كما يقدم بانيان تري، مفاهيم فريدة أخرى لتقديم الطعام منها:

1 - مطعم فرتيجو وله إطلالة شاملة على أفق الدوحة. ويعد العشاء في فرتيجو اختياراً مميزا ويقدم خيارات متنوعه من المشروبات والمأكولات من آسيا إلى أمريكا، وصولاً إلى المكسيك وبلدان البحر الأبيض المتوسط.

2 - مطعم سافرون: الحائز على جوائز يلتزم بالأساليب التقليدية المستخدمة في مملكة تايلند. ويقدم سافرون للضيوف تجربة تناول طعام رائعة من خلال طرق الطهي المتوارثة عبر الأجيال، إلى جانب استخدام المكونات المحلية وتتميز قائمة المطعم المبتكرة بنكهات الطعام الأصيلة والراقية المستمدة من القصور الملكية التايلندية، والأطباق الإقليمية والوجبات.

3 - مطعم إيل جالانتي: يقدم المطعم، المأكولات الإيطالية التقليدية باستخدام أفضل المكونات في أجواء رائعة لا مثيل لها.

4 - مطعم كالامكاري: يجمع المطعم بين أحدث أساليب الطبخ وبين المأكولات الهندية متعددة الجوانب.

5 - مطعم بانيا لاونج: يقع بانيا لاونج تحت مجموعة من الأشجار الرائعة ويمنحك شعوراً رائع بتناول مشروباتك والحلويات تحت الاشجار فهو يجمع بين النكهات الطازجة، كما يتأثر المطعم كثيراً بالمأكولات الشهية في شرق آسيا مع الانغماس في أساليب المخبوزات الغربية.

