«السياحة العُمانية» أطلقت النسخة الخامسة من «مرحباً عُمان»

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نظمت وزارة التراث والسياحة بسلطنة عمان فعالية «مرحباً عُمان» خلال الفترة من 16 إلى 21 أكتوبر الحالي، والتي تجمع عدداً من العاملين والمطورين في مجال السياحة من دول الخليج العربي من ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر؛ ودولة الكويت، بهدف فتح آفاق جديدة في السياحة العمانية؛ ولكي يرى العالم ما أبدعته، وما أضافته من جهود في تطوير القطاع السياحي، ناهيك عن الترويج الذكي للمنتجات والخدمات السياحية التي تقدمها سلطنة عمان لزوارها، وتعزيز أواصر العلاقة بين شركاء القطاع السياحي العماني مع نظرائهم من دول الخليج العربي.

تجدر الإشارة إلى أن فعالية «مرحبا عُمان» تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والبرامج التي تنظمها وزارة التراث والسياحة في سلطنة عُمان لدعم وتعزيز القطاع السياحي وزيادة النمو الاقتصادي، وإيجاد الفرص الوظيفية وتعظيم استفادة المجتمع ومؤسساته الصغيرة والمتوسطة، ودعم الجهود التي تسهم في تطوير صناعة السياحة وتوقيع العديد من الاتفاقيات وإقامة المشاريع المشتركة وتوفير الميزات التنافسية والباقات السياحية الجاذبة في هذا الجانب.

وقال هيثم بن محمد الغساني المدير العام للترويج السياحي في وزارة التراث والسياحة العمانية «يعد السوق السياحي إحدى أكبر الأسواق السياحية المصدرة للسياح الى سلطنة عمان والتي تشتهر بجمال طبيعتها والإرث والتاريخ وأصالة التراث العماني فضلاً عن العروض السياحية الاستثنائية التي تقدمها لزوارها، فيما تتيح الجولات الترويجية التي تنظمها الوزارة فرصة مثالية لشركائنا في دول الخليج العربي للاطلاع على التجارب السياحية عالمية المستوى والتعرف على العروض الحصرية والفعاليات المتفرّدة التي تقدمها السلطنة».

وأضاف: «وهدفنا من تنفيذ فعالية «مرحبا عُمان» هو تعزيز جهودنا الرامية إلى استقطاب المزيد من السياح من السوق الخليجي بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية القطاع السياحي 2040م. معرباً عن ثقته في السير بخطى ثابتة نحو إبرام شراكات جديدة مع وكالات السفر والسياحة المحلية ومن ثم تعزيز القطاع السياحي في السلطنة وترسيخ مكانتها التنافسية على خارطة السياحة العالمية».

