محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بشارة الأنبياء

إيمانيات

من الواضح أنّ رسالة الأنبياء ودعوتهم الجامعة هي الدِّين فهم جميعاً بُعثوا ليبشّروا به ديناً واحداً هو الإسلام.. دين الخضوع والاستسلام لأمر الله تعالى، دين الهداية والإنقاذ للبشرية مع تفاوت في درجات التبليغ واختلاف في منهج التعبُّد والبناء الاجتماعي. ومع هذا التفاوت في الرسالات والدعوات الإلهيّة فإنّ معالمها الرئيسية جميعاً تتركز في الرسالة الشاملة، لهذا الدِّين رسالة محمّد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فهي جميعاً قبس من أنوار هذا الدِّين، وتشكيلة عقائدية وتشريعية من مادّة هذا المنهاج الكبير، وهي جميعاً تسلك كخطوات تمهيدية ومبادئ تحضيرية لإعداد البشرية من أجل حمل رسالة هذا الدِّين والإيمان بدعوته.

لذا كان طبيعياً أن يوجّه الأنبياء أصحاب الرسالات الكبرى كموسى وعيسى (عليهما السلام) أتباعهم إلى انتظار هذا الدِّين العظيم لأعتناق دعوته والتصديق برسالته والإيمان بنبيه محّمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقد أشارت الكُتُب الإلهيّة المقدّسة التوراة والإنجيل إلى مجيء هذا النبيّ العظيم موجهة أتباعها إلى انتظار هذا الدِّين والانضواء تحت دعوته والتصديق برسالته. كان اليهود ينتظرون بعثة نبيّ يبعثه الله مُنقذاً وهادياً للبشرية ويعرفونه في كُتُبهم وتباشير مستقبلهم وكانوا يصرّحون بذلك وينتظرون بعثته. وجاءت بشارة الإنجيل بمجيء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «وأمّا المُعزِّي، الرُّوحُ القُدُسُ، الذي سيُرسِلُهُ الأبُ بِاسمِي، فهو يُعلِّمُكم كلَّ شيءٍ، ويُذكِّرُكم بكلِّ ما قُلتُهُ لكم»، وفي كتاب الله تعالى: (وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ) (الصف/ 6)، وهذا أبو الأنبياء إبراهيم (عليه السلام) بُشِر قبل موسى وعيسى بالبعثة، ودعا ربّه أن يبعث في هذه الأُمّة نبيّاً منها هادياً ومُنقذاً، فكانت هذه الدعوة إشارة إلى مجيء نبيّنا محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم): (رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (البقرة/ 129). لذا قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أنا دعوةُ أبِي إبراهيمَ وبشارةُ عيسَى».

لقد أعدّ الله تعالى نبيّه محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) وهيأه لحمل الرسالة وأداء الأمانة الكبرى لإنقاذ البشرية، إذ اختاره سبحانه نبيّاً ورسولاً وهادياً للبشرية جمعاء، فانطلق مستجيباً لأمر الله يبشّر بالإسلام، ويدعو إلى سبيل ربـّه بالحكمـة والموعظة الحسنة: «إنّي رسولُ اللهِ أدعُوكم إلى عبادةِ اللهِ وحده وترك عبادة الأصنامِ التي لا تَنفعُ ولا تَضرُ، ولا تَخلقُ ولا تَرزقُ، ولا تُحيي ولا تُميت»، فكان عظيماً في فكره ووَعيه قمة في عبادته وتعلقه بربّه الأعلى رائداً في أساليب تعامله مع أُسرته والناس جميعاً، مثالياً في حُسن المواقف والصِّدق في المواطن ومواجهة المحن، فما من فضيلة إلّا ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سابق إليها وما من مكرمة إلّا وهو متقلد لها. لذا علينا أن نعي سيرة المصطفى والانفتاح عليها، لأنّها وعي للرسالة بوجهها الحقيقي السليم.

