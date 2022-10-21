غزوة دومة الجندل.. الأسباب والأهداف والنتائج

إيمانيات

غزوة دومة الجندل هي إحدى غزوات رسول الله محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) السبع والعشرين التي خاضها طيلة حياته وذلك بعد الهجرة إلى المدينة المنورة وبعد أن أذنَ الله تعالى لعباده المسلمين بمبادرة العدوّ بالقتال ليُتاحَ للإسلام بالانتشار دون عوائق وعقبات من المشركين والكافرين، قال تعالى في كتابه العزيز: (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ) (الحج/ الآية 39).

من أهمّ أسباب وقوع غزوة دومة الجندل أنَّ رسولَ الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بلغه خبرٌ عن تلك المنطقة، ومضمون الخبر أنَّ هناك قوماً يقطنونَ في منطقة دومة الجندل يظلمونَ كلَّ من مرَّ بهم ويقطعون الطريقَ على النَّاس، وأنَّهم يحاولون أن يقتربوا من المدينة المنورة حتى يباغتوا المسلمين ويهاجموا المدينة المنورة ويقطعوا الطريق على المسلمين، لكنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكُن ليتركهم يفسدون في الأرض ويظلمون الناس فكانت على إثر تلك الأخبار غزوة دومة الجندل.

عندما بلغَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نبأ وجود قوم في منطقة دومة الجندل يظلمون كلَّ من يمرُّ بهم ويحاولون الاقتراب من المدينة، قرَّر القيام بغزو تلك المنطقة، وكان لتلك الغزوة العديد من الأهداف، وفيما يأتي أهم أهداف غزوة دومة الجندل:

- القضاء على القبائل التي تقطع الطريق في دومة الجندل.

- تأمين الطرق للمسلمين وللناس باتجاه الشمال أي بين المدينة المنورة وبلاد الشام، سواءً من أجل القوافل التجارية أو غير ذلك.

- تأمين المدينة المنورة من الجهة الشمالية من أي هجوم مباغِت.

- السيطرة على المنطقة العربية وبلوغ أقصى الحدود وبسط النفوذ على المنطقة.

- العمل على نشر الإسلام في مناطق أوسع بعد أن استقر المسلمون في المدينة بعد غزوة بدر الآخرة.

رغمَ أنَّ جيشَ المسلمين عاد من غزوة دومة الجندل من دون قتال، ورغمَ أنَّ المسلمين لم يجدوا القبائل التي خرجوا من أجلها، إلا أنَّ غزوة دومة الجندل كان لها نتائج هامَّة كثيرة عادت بالنفع والخير على المسلمين، فقد كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) النظرة العسكرية الحكيمة والحازمة، وقد أثمرت خططه الحكيمة تلك بالكثير من المنافع والنتائج المهمة.

