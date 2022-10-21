من هنا تبدأ حريتي

إيمانيات

الحرّ هو من يفعل ما يشاء وعندما يسيء استخدام الحرّية تتحوّل إلى شر مدمر له وللآخرين، وللحرّية ذاتها. لذا فانّ هدف الحرّية لا يتحقّق إلاّ عندما تكون هناك مسؤولية وقدرة على الاختيار. فهو يستطيع أن يفعل ما يشاء من الأفعال الممكنة. كما يستطيع أن يترك أي شيء بإمكانه أن يتركه. بالحرّية والاختيار أصبح الإنسان قادراً على فعل الخير والمنفعة لنفسه وللآخرين. فالإنسان يستطيع أن يكتسب العلوم والمعارف فيحقّق لنفسه وللبشرية الخير العميم في مجال الطب وعلوم الزراعة، ومجالات الصناعات المختلفة. وبإمكانه أن يكون إنساناً مستقيم السلوك، طيّب الأخلاق، يفعل الخير لنفسه وللناس. كما بإمكانه أن يكون مجرماً وعدوانياً يقتل ويسرق ويكذب ويغش ويظلم الناس، ويسيء التعامل معهم. ويستطيع بعقله الحر المفكِّر أن يصل إلى معرفة الله سبحانه والإيمان به. كما يستطيع أن يكون منكراً لوجود الله سبحانه بتزييف العقل وحجبه عن المعرفة الصحيحة.

إنّ القرآن يؤكِّد حرّية الإرادة والاختيار عند الإنسان عندما يتحدّث عن خلق الإنسان، وجعل اختياره في الحياة مرتبطاً بقدرته على الاختيار، قال سبحانه: (إنّا خَلقناهُ مِن نطفة أمشاج نَبتليهِ فجعلناهُ سَـميعاً بَصيراً* إنّا هَديناهُ السّبيل إمّا شاكِراً وإمّا كفوراً ) (الإنسان/ 2 3). إنّ القرآن يوضّح لنا أنّ هذا الإنسان الذي خلق من نطفة أمشاج يحمل كلّ القوى والاستعدادات لفعل الخير والشرّ. إنّ هذا الإنسان إذا اكتملت إنسانيته، وصار في مرحلة الابتلاء (الاختبار) يختبره الله، بعد أن بيّن له طريق الخير والشر، وجعله على مفترق الطرق ليختار طريقه في الحياة، لذلك يقول سبحانه: (إنّا هديناهُ السّبيلَ إمّا شاكراً وإمّا كفوراً) (الإنسان/ 3). فهو الذي يختار فيكون شاكراً لله سالكاً طريق الخير والهدى، أو كفوراً، يكفر بالله وبما أنعم فيسلك طريق الشرّ والضلالة. وإذاً فالحرّية التي تكون لصالح الإنسان هي الحرّية المسؤولة لئلاّ يسيء الناس استخدام الحرّية. فالإنسان عندما يكون مسؤولاً عن اختياره. يسأل ويحاسب ويجازى على ما يفعل ويترك. يستعمل حرّيته في مجالات الخير والإصلاح.

إنّ المسؤولية والجزاء بالخير والشر تعبير عن عدل الله سبحانه، ليفرق بين المحسن والمسيء، وليعيش الناس في ظلّ الخير والسعادة في هذه الحياة ويفوزوا برضوانه في عالم الآخرة. ويتحدّث لنا القرآن عن مسؤولية الإنسان عن نفسه فيقول: (وكلّ إنسان ألزمناهُ طائرهُ في عنقِهِ ونُخرجُ لهُ يومَ القيامةِ كتاباً يَلقاهُ مَنشورا) (الإسراء/ 13). فالإنسان مُلزَم بطائره، أي بعمله، ويحاسب على ذلك العمل لأنّه حر اختار ذلك الفعل بارادة ووعي، ولا يقبل منه عذر إلاّ إذا تاب وأصلح. والقرآن يؤكِّد إنّ الإنسان هو المسؤول عن فعله لأ نّه يملك الإرادة والاختيار. قال تعالى: (يُنبّأ الإنسانُ بما قدّمَ وأخّر* بل الإنسانُ على نفسِهِ بَصيرة * ولو ألقى مَعاذيره) (القيامة/ 13 15). إنّ حرّيتي هي جزء من حرّية الآخرين. فكما أرى لي الحق في أن أفكِّر وأعبِّر عن رأيي السليم، وإن أخطأت، فان من حقّ الآخرين أن يعبّروا عن آرائهم السليمة. وكما أرى لي الحق في أن أساهم في الحياة السياسية فيجب عليّ أن أعطي الحق للآخرين في أن يساهموا في الحياة السياسية. وكما أرى لي الحق في أن أختار القضايا التي تتعلّق بحياتي فيجب عليّ أن أرى هذا الحق للآخرين. وعندما أكون إنساناً محبّاً للحرّية. فالحرّية للجميع، وعليّ أن أحبّ الحرّية للآخرين وأحترم حرّيتهم وإرادتهم الخيرة. وإذا كانت الحرّية للجميع فليس من حقّي أن أعتدي على الآخرين. ليس من حقّي أن أتمتع بالحرّية، وأحرم الآخرين منها.

