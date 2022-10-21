«الصحافيين العرب»: لا مجال للحديث عن مواجهة تحديات الأمة دون تكريس حقيقي لحرية الصحافة

عربيات ودوليات

أصدر الاتحاد العام للصحافيين العرب البيان الختامي لمؤتمره الرابع عشر الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة يومي 18 و19 أكتوبر الحالي، حيث شدد المجتمعون على التصدي لأي مظاهر للمساس بحرية الصحافة والتعبير والنشر، مشيرين إلى أنه لا مجال للحديث عن مواجهة التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الكبرى التي تعيشها الأمة العربية دون تكريس حقيقي لحرية الصحافة، وضمان سلامة الصحافيين وصون كرامتهم، وإتاحة الفرصة أمام وسائل الإعلام العربية للقيام بدورها كاملا في نقل الأخبار والمعلومات وتحليلها وكشف مظاهر الفساد، وأن تكون مسالك حقيقية للحوار المجتمعي الذي يعكس التعددية والاختلاف والتنوع.

وقال الاتحاد في بيانه الختامي إن التحولات العميقة والجذرية التي يعيشها قطاع الصحافة و الإعلام، بما يفرضه ذلك من تحديات كبرى لا تخلو من أخطار حقيقية. وبعد المداولات المستفيضة التي استحضرت الأوضاع في البلدان العربية، في ضوء كل ذلك يعلن المؤتمر العام الرابع عشر ما يلي:

دورة شيرين

بالنظر إلى حجم الجريمة النكراء التي اقترفتها آلة العدو الصهيوني، والتي تؤكد الهوية الإجرامية لهذا العدو، من خلال اغتيال الشهيدة البطلة الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، فإن المؤتمر العام للصحافيين العرب قرر إطلاق اسم الشهيدة شيرين ابو عاقلة على هذه الدورة، اعترافا من الصحافيين والصحافيات العرب بالأدوار الكبيرة التي أدتها هذه الشهيدة بمهنية و بشجاعة، ولتأكيد استمرار روحها الطاهرة واستدامة حضورها.

وجدد الصحافيون العرب، التنديد بهذه الجريمة والاستغراب من عجز المجتمع الدولي عن فتح تحقيق نزيه ومستقل حول هذه الجريمة النكراء، وترتيب الجزاء على ذلك، مجددا مساندته للإجراء الذي أقدمت عليه نقابة الصحافيين الفلسطينيين برفع شكوى ضد الجناة لدى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبا بتسريع تفعيلها في أقرب وقت ممكن.

كما أعلن مساندته لقرار جامعة الدول العربية الذي خصص يوما عربيا للإعلام يخلد الذكرى السنوية لاغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

وأكد المؤتمر وقوف جميع الصحافيين والصحافيات العرب الأحرار مع الشعب الفلسطيني الأبي الذي يواجه أحد أخطر مظاهر وأشكال الاستعمار في تاريخ البشرية جمعاء، وهو يتعرض من طرف هذا الاحتلال إلى أبشع مظاهر البطش والقتل والتعذيب والاعتقال والاختطاف والاستيلاء على الأراضي، وإعداد برنامج متكامل لتجسيد التضامن مع الزملاء الصحافيين الفلسطينيين.

حرية النشر

إن المؤتمر العام الرابع عشر للاتحاد العام للصحافيين العرب يجدد التأكيد على أنه لا مجال للحديث عن مواجهة التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الكبرى التي تعيشها الأمة العربية دون تكريس حقيقي لحرية الصحافة، وضمان سلامة الصحافيين وصون كرامتهم، وإتاحة الفرصة أمام وسائل الإعلام العربية للقيام بدورها كاملا في نقل الأخبار والمعلومات وتحليلها وكشف مظاهر الفساد، وأن تكون مسالك حقيقية للحوار المجتمعي الذي يعكس التعددية والاختلاف والتنوع.

إن الصحافيين والصحافيات العرب في مؤتمرهم الرابع عشر يعون جيدا أن الأمة العربية تتعرض إلى استهداف خطير من بعض القوى العالمية، التي تستخدم حرية الإعلام وسيلة للضغط والابتزاز، لفرض تحقيق مصالحها الاقتصادية والجيواستراتيجية، والأكيد أن التركيز المفاجئ لبعض وسائل الإعلام الدولية، وبعض المنظمات على دول عربية بعينها في هذه الظروف بالذات، يكشف عن نوايا خبيثة لا ترتبط بالأهداف المعلنة.

لذلك وبقدر دفاع الاتحاد العام للصحافيين العرب عن حرية الصحافة والتعبير والنشر داخل بلدانهم واستعدادهم الدائم للتصدي لجميع مظاهر المساس بها، فإنه بنفس القدر يؤكد دفاعه عن المصالح الوطنية و القومية المشروعة للدول والشعوب العربية، وعن تشبثه باستقلالية القرار الوطني في البلدان العربية، ورفضه لجميع أشكال الضغط و الابتزاز و محاولة فرض التبعية والموالاة.

وفي هذا الصدد يؤكد وعيه الكامل بالسياسة الاستعمارية الجديدة التي تنفذها بعض الأطراف بالوكالة عن القوى الاستعمارية، والهادفة إلى تقسيم أقطار عربية، كما هو عليه الحال في سورية واليمن وليبيا والسودان والصومال.

رفض التدخل الأجنبي

ويؤكد المؤتمر العام الرابع عشر للاتحاد رفضه لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في هذه الدول، ودفاعه المستميت عن وحدة سورية واليمن ليبيا والصومال، ويعلن دعمه المطلق لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لضمان تسوية عادلة ودائمة للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

كما يعلن مساندته المطلقة للشعبين المصري والسوداني في حقهما المشروع في الحفاظ على أمنهما المائي في الخلاف الذي افتعلته أثيوبيا، كما يطالب بإنهاء جميع أشكال الاحتلال للأراضي السورية.

ومن جهة أخرى فإن الاتحاد يقر بأهمية وخطورة التحولات العميقة التي يخضع لها قطاع الإعلام والاتصال، والتي رافقها ارتفاع الطلب على إنتاج إعلامي يتصف بالتفاهة، بما يطرح تحديات كبرى تفرض إصلاحات عميقة.

فأمام غياب صناعة منتج إعلامي يحترم المهنية و الأخلاقيات ويسعى إلى الرفع من مستوى الذوق العام وينطلق أساسا من احترام الجمهور و تقديس واجبات الصحافيين ووسائل الإعلام إزاء المجتمعات، فإن الفوضى والتسيب الذي يهدد بتدمير القيم والمثل وتحطيم المجتمع، كل هذا سيجد مساحات للانتشار والتغلغل.

والاتحاد العام للصحافيين العرب يميز بعمق بين حرية التعبير والنشر التي يجب أن تكون مقدسة ومحمية بقوانين و أعراف مهنية، و بين الممارسات التي تكرس النفور العام من هذه الحرية نفسها.

لأن المساس بأعراض الأفراد والجماعات وبقيم المجتمع و بحرمة المؤسسات تعطي مشروعية لاستعداء هذه الحرية من طرف المواطنين، وهنا الخطورة البالغة التي تكتسيها مظاهر وأشكال صناعة التفاهة عبر وسائل الإعلام، بينما الخلل ليس في الحرية في حد ذاتها بل في استغلال هذه الحرية في غير محلها.

وفي ختام اجتماعاته وجه الاتحاد العام للصحافيين العرب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على رعايته الكريمة للمؤتمر العام.

