فلسطين.. إضراب «غضب» يشل الضفة الغربية

عربيات ودوليات

رام الله- الوكالات: عم إضراب شامل الضفة الغربية امس حدادا على منفذ عملية مخيم شعفاط عدي التميمي وذلك وسط دعوات فلسطينية للتصعيد ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وشل الإضراب الذي تمت الدعوة له الأربعاء جميع مناحي الحياة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بما في ذلك المؤسسات الرسمية والتعليمية والمحال التجارية. وبالتزامن خرجت مسيرات في المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، كما اندلعت مواجهات في القدس المحتلة ومناطق أخرى بالضفة الغربية، فيما صدرت دعوات عن الحراك الشبابي وقوى فلسطينية إلى تصعيد المواجهات مع قوات الاحتلال.

وقتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي عدي التميمي إثر تبادل لإطلاق النار مع حراس أمن مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة. وأظهر مقطع مصور تبادلا كثيفا لإطلاق النار بين التميمي والحراس، مع استمراره في إطلاق النار من مسدسه رغم إصابته، وقضى الشاب الفلسطيني في المكان بعد أن أصاب مجندا بجروح، كما عثر بحوزته على قنبلة يدوية، وفق ما أفادت به شرطة الاحتلال.وقالت أجهزة الأمن الإسرائيلية إن التميمي هو منفذ عملية إطلاق النار على مخيم شعفاط قبل نحو 10 أيام، والذي أسفر عن مقتل مجندة إسرائيلية.

واحتجاجا على مقتله أطلق فلسطينيون النار على قوة عسكرية عند حاجزي بيت إيل برام الله وقلنديا في القدس المحتلة، وعلى إثر ذلك أغلقت قوات الاحتلال حاجز قلنديا. واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيمي الفوار والعروب بالخليل، ومدينة بيت لحم وبلدة الخضر القريبة منها، وبلدة حوارة بنابلس، وعند حاجز الجلمة شمال الضفة الغربية. في الإطار نفسه، خرج أنصار «عرين الأسود» وهي مجموعة مقاومة مسلحة تشكلت بمدينة نابلس في مظاهرة ليلية، يأتي ذلك في وقت تفرض فيه قوات الاحتلال لليوم العاشر حصارا على مدينة نابلس. من جهتها دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» إلى الإضراب العام اليوم، وتصعيد المواجهات على كافة نقاط التماس في محافظات الضفة. كما دعت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الفلسطينيين للسير على نهج منفذ عملية شعفاط وتفعيل كل الأدوات لحماية المسجد الأقصى وتصعيد المقاومة الشاملة.

