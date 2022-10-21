العراق.. إخلاء 3000 «حاوية خطرة» من المنافذ البحرية

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بغداد - الوكالات: أكدت هيئة المنافذ الحدودية العراقية امس إخلاء أكثر من 3000 حاوية خطرة من المنافذ البحرية. وأعلنت الهيئة إخلاء جميع الحاويات الخطرة أو مزدوجة التعامل في المنافذ البحرية في البصرة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنافذ، وعضو خلية الإعلام الحكومي علاء الدين القيسي «تم إجراء دراسة كاملة وشاملة لهذا الموضوع لغرض إخلائها وإبعادها إلى أماكن مخصصة بعيداً عن موانئ الجنوب». وتابع أن «عدد الحاويات التي تم إخلاؤها بلغت أكثر من 3000 حاوية وتم نقلها بحراسة جمركية مشددة إلى أماكن مخصصة».

الى ذلك قدم وزير المالية العراقي الأسبق، علي علاوي، توضيحا لملابسات سرقة حوالي مليارين ونصف المليار دولار من دائرة الضرائب التي كشف عنها النقاب خلال الأيام القليلة الماضية. وعزا علاوي حصول ما وصفها بـ«بواحدة من أكبر الفضائح المالية في العصر الحديث» إلى عوامل منها تأخر وزارة المالية في مجال «اعتماد أنظمة المعلومات والمحاسبة وإعداد التقارير الآلية»، و«عدم انصياع بعض المدراء العامين وموظفي الدولة الى الأنظمة والقوانين الحاكمة في مهامهم». وأضاف علاوي أن كل ذلك يعود إلى «الولاء إلى جهات سياسية متنفذة تسترزق من حيتان الفساد وتوفر الحصانة إلى الفاسدين».

وسرد الوزير الذي قدم استقالته منتصف أغسطس الماضي، الإجراءات التي اتخذها خلال توليه مهامه لمنع حالات التلاعب بالمال العام، من خلال كتب ومراسلات مع رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة. وجاء في التوضيح الذي تداولته وسائل إعلام محلية «قام وزير المالية بإبلاغ مكتب رئيس الوزراء مرات عدة عن المخاطر المثيرة في السماح باستمرار هذا الوضع. وفي29 سبتمبر 2021 ابلغ وزير المالية مكتب رئيس الوزراء حرفيا.... «إنهم يتنقلون ويعينون الحمقى الذين علي أن أزيل فوضاهم لاحقًا. لا يمكنني الاستمرار على هذا النحو عندما أعلم أن الوزارة تلتهم من الداخل ولايمكنني فعل أي شيء حيال ذلك كل الدوائر مخترقة من الاحزاب والمتنفذين ولا يوجد اي شخص ذي قدرة وقابلية مستعد ان يعمل في هذه الاجواء». والسبت الماضي كشف النقاب عن سرقة كبرى للمال العام عبر خمس شركات وهمية، وسط تكهنات عن تورط مسؤولين كبار في الدولة وجهات حزبية نافذة في العملية. ولم تكشف السلطات هوية المتورطين في القضية. ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، طلبا بفتح تحقيق كانت قد أرسلته وزارة المالية إلى هيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد.

ويتحدّث الكتاب الرسمي المؤرّخ 12 أكتوبر عن «عملية سرقة 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين».

