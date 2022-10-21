البرلمان اللبناني يخفق مجدداً في انتخاب الرئيس

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: أخفق البرلمان اللبناني امس للمرة الثالثة في انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

وأعلن رئيس البرلمان نبيه بري عقب التصويت أن مرشح أحزاب القوات اللبنانية والكتائب والحزب الاشتراكي التقدمي ميشال معوض حصل على 42 صوتا من مجموع نواب المجلس البالغ عددهم 128، ونال المرشح ميلاد بوملهب صوتا واحدا، في حين صوت 55 نائبا بورقة بيضاء، وتم إحصاء 17 ورقة كتب عليها «لبنان الجديد».

ودعا بري إلى عقد جلسة جديدة الاثنين المقبل في محاولة أخرى لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشال عون الذي تنتهي ولايته آخر الشهر الجاري. وبحسب وكالة «الأناضول» للأنباء، عقدت جلسة امس بعد حضور 119 نائبا علما أن الانعقاد يتطلب حضور 86 نائبا. وجاء الإخفاق الجديد بسبب غياب التوافق بين الكتل البرلمانية والقوى السياسية على مرشح واحد يمكنه الفوز في هذه الجولة.

وكان البرلمان اللبناني قد أخفق في الجلسة الأولى التي عقدها لانتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب، في حين لم تعقد الجلسة الثانية الأسبوع الماضي لعدم اكتمال النصاب.

ووفق الدستور يحتاج انعقاد جلسة الانتخاب إلى حضور ثلثي أعضاء البرلمان، بينما حدد نصاب الأصوات اللازمة لانتخاب الرئيس بغالبية الثلثين في الدورة الأولى، والغالبية المطلقة في الدورات التالية.

وبحسب مراقبين فإن التوافق على انتخاب رئيس جديد للبنان ينتظر توافقات إقليمية ودولية، وربما يرتبط باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وسبق أن شغر منصب الرئيس عدة مرات منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وتوقعا لفراغ آخر، كثف السياسيون جهودهم للاتفاق على حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، الذي يشغل حاليا منصب رئيس حكومة تصريف الاعمال، إذ يمكن ان تنتقل السلطات الرئاسية إلى الحكومة الجديدة.

