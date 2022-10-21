حرب أوكرانيا.. «المسيّرات الإيرانية» تقسم مجلس الأمن

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: صرح مصدر ديبلوماسي في مجلس الأمن الدولي أن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو أكدت أن أي نقل للمسيرات من إيران دون موافقة مسبقة من المجلس سيمثل انتهاكا للقرار رقم 2231 الذي أيد الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. وقالت ديكارلو خلال جلسة مغلقة عُقدت بطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إن الأمم المتحدة أرسلت سابقا خبراء للتحقيق في حادثة مماثلة.

وعقد مجلس الأمن الدولي، في جلسة مغلقة لمناقشة ملف المسيرات الإيرانية التي يؤكد الأوكرانيون وحلفاؤهم الغربيون أن روسيا تستخدمها لشن هجمات في أوكرانيا. وقالت المتحدث باسم البعثة الأميركية بالأمم المتحدة إن هناك أدلة على استخدام روسيا مسيرات إيرانية في حربها على أوكرانيا. كما قالت الخارجية الأميركية إن لديها أدلة كثيرة على استخدام المسيرات الإيرانية لضرب المدنيين والبنية التحتية بأوكرانيا، مؤكدة أنها لن تتردد في استخدام العقوبات وكل الآليات المناسبة ضد من يشارك في نقل هذه المسيرات لروسيا. وكانت وول ستريت جورنال نقلت عن ديبلوماسيين قولهم إن الاتحاد الأوروبي وافق على فرض عقوبات على 3 مسؤولين عسكريين إيرانيين بارزين وعلى شركة مصنعة للمسيرات ردا على تزويد إيران لروسيا بالطائرات المسيرة.

في المقابل شدد نائب المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة على أن موسكو ستعيد تقييم تعاونها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وموظفيه إذا أرسل غوتيريش خبراء إلى أوكرانيا لتفقد طائرات مسيرة تقول القوى الغربية إنها صُنعت في إيران. كما أضاف في تصريحات للصحافيين أن الأمانة العامة للأمم المتحدة ليس لديها تفويض لإرسال الخبراء إلى أوكرانيا لفحص بقايا المسيرات، وهي ليست لجنة عقوبات أو فريق خبراء، واصفاً الأمر بغير المشروع.

