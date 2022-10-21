إيران تدرس إغلاق حدودها البرية مع الجوار

عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: أعلن حرس الحدود الإيراني، امس عن إمكانية غلق الحدود البرية مع دول الجوار، بهدف منع ما وصفه بـ«الدخول غير القانوني إلى البلاد». وقال قائد حرس الحدود الإيراني العميد أحمد علي كودرزي إن «هذه المهمة ستتم من خلال استخدام المسيرات والمنظومات الإلكترونية الذكية وبناء الجدران والسياجات الشبكية المعدنية» مؤكدا أن «إيران ستوفر بهذه الخطوة فرصة عمل أيضا لسكان المناطق الحدودية».

وكان كودرزي، قال إن الأمن على حدود بلاده «مستتب للغاية»، موضحاً أن هذا الأمن يعود في الأساس إلى الانسجام والعمل على ضبط الحدود بصورة ذكية الطابع. الى ذلك ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات الأمنية اعتقلت 14 أجنبيا على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في إيران. وذكرت وكالة أنباء «فارس» أن «التحقيقات أظهرات أن مواطنين من 14 دولة، منها أميركا والنمسا وفرنسا وبريطانيا وأفغانستان اعتقلوا في أعمال الشغب الأخيرة في البلاد، وكان الأفغان الأكثر عددا». وكانت وكالة «فارس» اتهمت «السفارة الألمانية في طهران بالقيام بدور محوري في إشعال أعمال الشغب في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة».

وتشهد إيران منذ الشهر الماضي، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى «ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم».

وعلى الرغم من القيود على شبكة الإنترنت وحجب الوصول إلى تطبيقات رائجة مثل إنستغرام وواتساب، إلا أن الشباب ظلوا قادرين على إخراج مقاطع فيديو تصور احتجاجاتهم.

وأظهرت لقطات مصورة، في ما يشبه لعبة مطاردة، سائقين يطلقون أبواق سياراتهم دعماً للمتظاهرين ويغلقون الطرق بالسيارات لإبطاء قوات الأمن. كذلك عرقل حركة السير في الشوارع قلب صناديق القمامة وإشعال النار فيها، وفي بعض الحالات سيارات شرطة منقلبة.

ردت قوات الأمن من خلال ركوب الدراجات النارية للمرور وشوهدت وهي تنزع لوحات السيارات للتعرف على السائقين لاحقاً وتوقيفهم. كذلك شوهد شرطيون على دراجات نارية وهم يطلقون على المتظاهرين من بنادق خرطوش أو يلقون الغاز المسيل للدموع أو حتى كرات الطلاء لتعقبهم. ولجأ الشباب بدورهم إلى التلثم وتبديل هواتفهم إلى «وضع الطيران» لتجنب تحديد مكانهم وحمل ملابس إضافية لاستبدال تلك الملطخة بالطلاء.

