ولايتي يدعو لإعادة فتح السفارتين الإيرانية والسعودية

عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: دعا علي أكبر ولايتي كبير مستشاري الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الى إعادة فتح سفارتي السعودية في طهران وايران في الرياض لتسهيل التقارب بين البلدين، وذلك وسط تحركات من طهران والرياض لإحياء العلاقات الثنائية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن علي أكبر ولايتي قوله «نحن جيران للسعودية ويجب أن نتعايش. يجب معاودة فتح سفارتي البلدين من أجل حل مشاكلنا بطريقة أفضل». وفي العام الماضي، بدأت طهران والرياض محادثات مباشرة في محاولة لتحسين العلاقات. واستضافت بغداد خمس جولات من المحادثات حتى الآن، كان آخرها في أبريل.

