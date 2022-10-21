استجواب ترامب «تحت القسم» بتهمة الاغتصاب

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واشنطن - الوكالات: خضع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب لاستجواب تحت القسم في دعوى قضائية رفعتها ضده كاتبة صحافية قالت إنه اغتصبها. وتزعم إي جان كارول أن الهجوم وقع في غرفة أحد متاجر الملابس الفاخرة في نيويورك في منتصف التسعينيات.

ونفى ترامب هذه المزاعم وقال إن كارول كانت تكذب، مما دفعها إلى رفع دعوى تشهير. ولم يكشف محامي كارول عن تفاصيل الاستجواب، لكنه قال إنه حدث الأربعاء. ومن المقرر إجراء محاكمة مدنية في القضية في 6 فبراير.

وقال متحدث باسم شركة كابلان هيكر وفينك للمحاماة «يسعدنا نيابة عن عميلتنا، إي جين كارول، أن نعلن أننا تمكنا من استجواب وأخذ أقوال دونالد ترامب» وأضاف «لكن لا يمكننا التعليق بأكثر من ذلك».

وقالت محامية ترامب، ألينا هبة، في بيان «كما قلنا طوال الوقت، كان موكلي سعيدا بوضع الأمور في نصابها الصحيح».

وأضافت «هذه القضية ليست أكثر من حيلة سياسية مثلها مثل العديد من القضايا الأخرى في القائمة الطويلة لمطاردات الساحرات ضد دونالد ترامب».

