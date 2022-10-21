ريال مدريد واصل الصدارة

دوليه

واصل نادي ريال مدريد عروضه القوية وأمّن صدارته بفوزه على مستضيفه إلتشي متذيل الترتيب بثلاثية نظيفة أول من أمس في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.

وافتتح الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي التسجيل للفريق الملكي في الدقيقة 11 وأضاف النجم الفرنسي كريم بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية الهدف الثاني في الدقيقة 75، قبل أن يبصم أسينسيو على الهدف الثالث في الدقيقة 89 من عمر المباراة التي شهدت إلغاء ثلاثة أهداف (هدفان لبنزيمة وهدف لدافيد ألابا) لريال مدريد بداعي التسلل بعد العودة لتقنية المساعدة بالفيديو (فار). ورفع رجال المدرب كارلو أنشيلوتي رصيدهم إلى 28 نقطة في الصدارة.

بدأت المباراة بضغط من الضيوف، ونجح بنزيمة في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 6، لكن حكم المباراة عاد لتقنية الفيديو VAR وألغاه بداعي التسلل على فينيسيوس جونيور قبل صناعة الهدف. ونجح فالفيردي في إحراز الهدف الأول للملكي في الدقيقة 11، بتسديدة صاروخية على حدود منطقة الجزاء، سكنت أقصى يمين الحارس باديا.

وجاء أول تهديد من إلتشي في الدقيقة 20، من ركلة ركنية وصلت إلى مورينتي داخل المنطقة، وسدد كرة قوية مرت أعلى مرمى الحارس أندري لونين.

وأضاف ألابا الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 26، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل على النمساوي. وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد لوكاس بويي لاعب إلتشي أن يسجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 46، بتسديدة على الطائر داخل منطقة، لكنها مرت أعلى العارضة الأفقية.

وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 61، وألغاه حكم المباراة بداعي التسلل للمرة الثالثة. وسجل بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 75، بعد أن تبادل الكرة مع البرازيلي الشاب رودريغو، قبل أن يسدد الفرنسي أسفل يمين الحارس باديا. وأضاف البديل ماركو أسينسيو الهدف الثالث في الدقيقة 89، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيسر من زميله رودريغو داخل المنطقة، ومن لمسة واحدة وضع الكرة على يمين الحارس باديا ليؤمن النقاط الثلاث للملكي.

وفي مباراة أخرى سيطر التعادل السلبي على لقاء ريال بيتيس ومضيفه قادش. وأصبح رصيد ريال بيتيس 20 نقطة في المركز الخامس، في حين بات رصيد قادش 7 نقاط في المركز ما قبل الأخير على جدول ترتيب الليغا.

وتقدم ريال سوسييداد للمركز الثالث بفوزه الصعب على ضيفه ريال مايوركا 1-0 رافعا رصيده إلى 22 نقطة. وحقق سوسييداد فوزه الخامس تواليا في «لا ليغا» ضمن سلسلة من 8 انتصارات تواليا في مختلف المسابقات، في حين تعود خسارته الأخيرة أمام خيتافي 1-2 في المرحلة الخامسة من الدوري. ويدين سوسييداد بفوزه إلى ميكيل ميرينو الذي سجل الهدف الوحيد، بعد تمريرة من بريس منديس بعد 4 دقائق من صافرة البداية.

وعاد بلد الوليد إلى سكة الانتصارات بعد تعادل وهزيمة في المرحلتين السابقتين بفوزه على ضيفه سلتا فيغو 4-1.

وسجل أهداف بلد الوليد روكي ميسا (32) وخواكين فرنانديس (62) والبديل سيرجيو ليون هدفين (74 و79)، وهدف سلتا فيغو أوسكار رودريغيس (43). وتقدم بلد الوليد إلى المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، فيما تجمد رصيد سلتا فيغو الذي تعرض لخسارته السادسة عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

