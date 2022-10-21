تأهل بايرن ودورتموند في الكأس

دوليه

تأهل بوروسيا دورتموند للدور ثمن النهائي من كأس ألمانيا بفوزه بشق الأنفس على مضيفه هانوفر من الدرجة الثانية 2-0 أول من أمس، فيما تخلص بايرن ميونيخ من لعنة الخروج من الدور الثاني بفوزه على أوغسبورغ 5-2. وافتتح دورتموند التسجيل عبر النيران الصديقة بفضل مدافع هانوفر برايت أري-مبي الذي حوّل الكرة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه بعد تسديدة من يوسوفا موكوكو (11). وأجرى مدرب دورتموند إدين ترزيتش 4 تغييرات في غضون 6 دقائق في الشوط الثاني، فيما تابع كوبل تألقه بتصديه مرة أخرى لتسديدة نيلسن من 16 مترا (69)، قبل أن يضيف دورتموند الثاني بعد دقيقتين إثر خطأ من فيل نويمان على البديل الانكليزي جود بيلينغهام داخل منطقة الجزاء، انبرى لها الأخير بنفسه ليسدد كرة إلى يسار الحارس ليو فاينكاف. وبلغ بايرن ميونيخ ثمن النهائي بعدما فشل في تحقيق ذلك في الموسمين الماضيين بفوزه في صراع بافاري على أرض أوغسبورغ 5-2. وثأر بايرن من خسارته أمام منافسه 0-1 في الدوري على الملعب ذاته قبل شهر. وتناوب على تسجيل أهداف بايرن الكاميروني إريك تشوبو-موتينغ هدفين (27 و59) ويوزوا كيميش (53) وجمال موسيالا (74) والكندي ألفونسو ديفيس (90+1)، فيما سجل هدفي الفريق الخاسر الدنماركي مادس بيدرسن (11) والفرنسي دايوت أوباميكانو (65). وكان أونيون برلين متصدر الدوري على قدر الآمال بفوزه على هايدنهايم من الدرجة الثانية 2-0، فيما سحق شتوتغارت ضيفه أرمينيا بيليفيلد من الدرجة الثانية 6-0. وفاز فرايبورغ على سانت باولي من الدرجة الثانية 2-1 بعد التمديد بفضل هدف قاتل للنمسوي ميكايل غريغوريتش في الدقيقة 120. وفاجأ بادربورن من الدرجة الثانية ضيفه فيردر بريمن بفوزه عليه بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي. وحسم ساندهاوزن صراع الدرجة الثانية ليلحق بركب المتأهلين بفوزه على ضيفه كارلسروه بركلات الترجيح 8-7 بعد تعادلهما 2-2 في الوقتين الاصلي والإضافي.