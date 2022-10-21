يونايتد تجاوز توتنهام.. وليفربول يتعافى

دوليه

حقق مان يونايتد انتصارا مقنعا على حساب ضيفه توتنهام 2-0، أول من أمس في المباراة على ملعب أولد ترافورد ضمن المرحلة الـ 12 من الدوري الإنكليزي، والتي شهدت أستمرار ليفربول في تعافيه من خلال الفوز على وست هام 1-0. في المباراة الاولى سجل ثنائية يونايتد البرازيلي فريد والبرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقتين (47 و69). ورفع مان يونايتد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 23 نقطة في المركز الثالث. وبدأ أصحاب الأرض بهجوم شرس، وأخطأ لوريس في الصعود لإبعاد كرة في الدقيقة السابعة، ليسدد أنطوني من خارج المنطقة محاولا استغلال خروجه، إلا أن الحارس الفرنسي ارتبك في التصدي للكرة التي خرجت بعدها إلى ركلة ركنية. وبعدها أطلق فريد صاروخية من على حدود المنطقة، تألق لوريس هذه المرة في إبعادها إلى ركلة ركنية. وأرسل فريد بينية سحرية لراشفورد داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22، لينفرد بلوريس ويسدد كرة أرضية قوية، تألق الحارس الفرنسي في التصدي لها. واستمر زحف اليونايتد تجاه مرمى توتنهام، بصاروخية من كاسيميرو في الدقيقة 29 من خارج المنطقة، مرت بقليل إلى جوار القائم. وافتتح يونايتد التسجيل مبكرا في الشوط الثاني في الدقيقة 47، بتسديدة من فريد من على حدود المنطقة، اصطدمت بديفيز وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

وأهدر كين فرصة محققة لتعديل النتيجة في الدقيقة 68، بعدما تلقى عرضية من بيريسيتش داخل منطقة الـ6 ياردة، لينفرد بدي خيا ويسدد كرة، تألق الحارس الإسباني في التصدي لها. وأتى العقاب بعدها مباشرة بإضافة يونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 69، بتسديدة مقوسة من داخل المنطقة سكنت الشباك.

وفي المباراة الثانية واصل ليفربول استفاقته، وحقق الفوز على ضيفه وست هام يونايتد 1-0.

وسجل داروين نونيز، مهاجم الريدز، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22، عن طريق رأسية سددها في المرمى، ليرتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 16 نقطة في المركز 7، فيما استقر رصيد وست هام عند 11 نقطة في المركز 13. وفي باقي المباريات فاز نيوكاسل على إيفرتون 1-0، وساوثمبتون على بورنموث بالنتيجة ذاتها، فيما تعادل تشلسي مع برينتفورد دون أهداف.

