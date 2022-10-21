رونالدو غاضب

دوليه

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مان يونايتد، ردود الفعل الغاضبة تجاه قرارت إيريك تين هاغ، المدير الفني للشياطين. وأبدى رونالدو، في الجولة الماضية، غضبة أثناء استبداله في مباراة نيوكاسل، والتي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب أولد ترافورد، ليتحول إلى حديث الصحافة الإنكليزية، ومحور الأسئلة الموجهة لتين هاغ في المؤتمرات الصحفية التالية.

وتكرر الأمر في مباراة أول من أمس، التي حسمها مان يونايتد بهدفين دون رد، أمام ضيفه توتنهام، بعد أن قرر تين هاغ عدم الدفع برونالدو في التشكيل الأساسي للفريق، كحال معظم المباريات في البريميرليغ منذ بداية الموسم الجاري. ولكن، وقبل نهاية المباراة وتحديدا في الدقيقة 89، التقطت عدسات الكاميرات خروج رونالدو إلى النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس، ولم ينتظر انتهاء اللقاء، مبديا غضبه من جديد من قرار مدربه بعدم الدفع به حتى كبديل.

