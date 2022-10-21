كلوب: لم يكن الحظّ معنا

دوليه

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن فريقه واجه صعوبات في الفوز على وست هام يونايتد 1-0. وكافح ليفربول لتحقيق الفوز أمام خصم صعب، واحتاج لهدف من داروين نونيز في الشوط الأول، وتصد ناجح من أليسون بيكر لركلة جزاء للفريق الخصم.

وقال كلوب، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «الكثير من الأجزاء كانت جيدة حقا... طالما لعبنا كرة القدم كنا متميزين وتسببنا في الكثير من المشاكل لوست هام، ولكن المشكلة الوحيدة هي أننا لم نلعب كرة القدم هذه طوال 95 دقيقة وفتحنا الملعب». وأضاف: «زادوا من المخاطرة بإشراك مايكل أنتونيو ولاعبين آخرين كانوا يشكلون تهديدا حقيقيا بالكرات الطويلة، فجأة اضطررنا للدفاع.. عرفنا ذلك، أنا لا أقف هنا لأفكر أنها ستكون مباراة سهلة بالنسبة لنا، لكننا حصلنا على النتيجة وأعتقد أننا استحقينا النتيجة.. في النهاية، لم يكن الحظ دائما في صالحنا، لكن ربما كان لدينا الحظ اليوم، أو أليسون».

