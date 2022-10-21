إيموبيلي يغيب حتى نهاية العام

دوليه

سيغيب هداف لاتسيو الإيطالي الدولي تشيرو إيموبيلي عن صفوف فريقه حتى نهاية العام الحالي، بعد أن أعلن ناديه عن إصابته في فخذه أول من امس. وخرج إيموبيلي من مباراة فريقه الأحد ضد أودينيزي (0-0) بعد مرور نصف ساعة، وقد أورد لاتسيو في بيانه بأن «اللاعب تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الأيسر» من دون أن يشير إلى فترة غياب اللاعب عن الملاعب.

وأضاف النادي: «بدأ اللاعب بالفعل العلاج المحدد للحالة وسيخضع لمراقبة إكلينيكية يومية. وسيتم تكرار المزيد من الفحوصات الآلية في الأيام القليلة القادمة لتحديد وقت عودته». لكن وسائل الاعلام الإيطالية بأن اللاعب سيغيب أغلب الظن عما تبقى من مباريات للاتسيو حتى نهاية العام الحالي.

