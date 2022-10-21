انطلاقة ناجحة للأهلي والزمالك

دوليه

بدأ الأهلي والزمالك مشوارهما في الموسم الجديد للدوري المصري بطريقة مثالية بعدما حققا الفوز على الإسماعيلي وسموحة على الترتيب بينما تعثر بيراميدز بالتعادل مع إنبي أول من أمس.

وحقق الأهلي فوزا ثمينا على حساب مضيفه الإسماعيلي بهدف نظيف سجله الوافد الجديد شادي حسين في الدقيقة 73 من المباراة التي شهدت حالة طرد من نصيب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي في الدقيقة 93.

وحصد الأهلي أول 3 نقاط في الموسم الجديد بينما ظل الدراويش بلا نقاط بعد مباراة مثيرة للغاية كانت متكافئة بصورة كبيرة خلال الشوط الأول بينما كان الأهلي الأفضل في الثاني بفضل تغييرات مديره الفني السويسري مارسيل كولر.

وسجل الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 73 من تمريرة عرضية من البديل كريم فؤاد حولها البديل الآخر شادي حسين في مرمى الإسماعيلي بعد فاصل من الأخطاء الدفاعية للاعبي الإسماعيلي.

ونال طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي البطاقة الحمراء في الدقيقة 93 بسبب الاعتداء دون كرة على محمد هاشم مدافع الإسماعيلي.

من جانبه استهل الزمالك حملة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز على ضيفه سموحة 2-0 باستاد المقاولون العرب في القاهرة.

سجل هدف الزمالك الأول شريف رضا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 79 بعد تصويبة من شيكابالا حاول إبعادها ليكملها في الشباك ثم أضاف البنيني سامسون أكينيولا الوافد الجديد الهدف الثاني في الدقيقة 93.

الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا رفع رصيده إلى 3 نقاط بينما ظل سموحة بقيادة مدربه طارق العشري بدون نقاط.

جاء الشوط الأول متكافئا إلى حد بعيد بل وكان سموحة الأخطر في بعض الدقائق وأهدر الفريقان عدة فرص متاحة للتسجيل. وفي الشوط الثاني أحدثت تغييرات فيريرا الفارق خاصة بعد الدفع بالثنائي شيكابالا ويوسف أسامة نبيه وسامسون حيث سيطر الزمالك وهاجم بقوة وسجل الهدفين وأهدر عدة فرص لزيادة رصيده من الأهداف.

وفي لقاء آخر فرض التعادل كلمته على اللقاء الذي جمع بين إنبي وضيفه بيراميدز بنتيجة 1-1 على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

تقدم مصطفى فتحي لصالح بيراميدز في الدقيقة 20 فيما تعادل الفريق البترولي عن طريق التونسي رفيق كابو في الدقيقة 58.

وحصل بيراميدز بقيادة مدربه اليوناني تاكيس جونياس على نقطة واحدة كما حصد إنبي أول نقطة في مواجهته الرسمية الأولى مع مدربه أحمد عبدالمنعم كشري.

يذكر أن بيراميدز احتل وصافة الدوري في الموسم الماضي خلف الزمالك بينما جاء الأهلي ثالثا وينتظر أن يتصارع هذا الثلاثي على اللقب في الموسم الجديد.

