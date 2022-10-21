إقالة مدير «كرة الإسماعيلي» بعد لقاء الأهلي

دوليه

أعلن مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي قرارا مفاجئا بإقالة حسني عبد ربه مدير الكرة عقب نهاية مباراة فريقه أمام الأهلي ضمن منافسات أولى جولات بطولة الدوري المصري الممتاز والتي خسرها بهدف نظيف.

وقال حسني عبد ربه «لا أعرف سبب إقالتي من منصبي والإسماعيلي ليس عزبة لتتم إدارته بهذه الطريقة».وتابع «لقد تحملت الكثير من أجل النادي الاسماعيلي لأنه بيتي وله فضل كبير علي.. لا أتصدق على النادي لكنهم سيعرفون قيمتي وسيعلم الجميع ما كان يفعله حسني عبد ربه للنادي طوال الفترة الماضية».

وعن أزمة القميص الجديد للفريق قال «اللاعبون هم من يختارون القميص بناء على الخامة التي تمنحهم المزيد من الراحة وليس لي أي صلة بالقميص الجديد رغم أنهم يقولون إنني صاحب الشركة الجديدة الموردة للقميص».

وأضاف «كل من يقف أمام أصحاب المصالح الشخصية يجب أن يرحل ولذلك رحلت عن الإسماعيلي».وأكمل «الإسماعيلي يعاني من أزمة مالية كبيرة بعد أن تعاقد مع لاعبين بقيمة تصل إلى 120 مليون جنيه».وواصل «أتوقع أن قرار إقالتي يأتي للضغط علي الإسباني كارلوس غاريدو المدير الفني للفريق وإجباره على الرحيل عن تدريب الفريق في الفترة المقبلة».

