الكويت والسالمية.. قمة في «التمهيدي»

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يشهد الدور التمهيدي لبطولة كأس ولي العهد اليوم مواجهة قوية تجمع الكويت مع السالمية في الساعة الـ 08:40 مساءً على ستاد صباح السالم، كما يلعب اليوم الشباب مع التضامن في الساعة الـ 05:40 مساءً على ستاد الكويت.

ويتطلع الكويت متصدر الدوري إلى تجاوز عقبة السالمية والتأهل إلى الدور ربع النهائي، لأن الأبيض اعتاد في المواسم الأخيرة المنافسة على كل الألقاب، لكنه اكتفى الموسم الماضي بلقب الدوري فقط.

وظهر الفريق بقيادة مدربه الكرواتي روديون غاسانين «رادان» بصورة غير مرضية أمام القادسية في الجولة الماضية والتي انتهت بالتعادل 1-1. ولا شك أن التعثر في مباراة اليوم قد يؤدي إلى الاستغناء عن المدرب الذي تعرض لانتقادات واسعة أبرزها من رئيس النادي خالد الغانم.

في المقابل، ظهر السالمية بمستوى متذبذب في الدوري تحت قيادة المدرب الوطني المخضرم محمد إبراهيم، وتعادل في آخر مباراتين مع القادسية 1-1، ومع النصر 0-0.

وفي اللقاء الثاني، يتطلع الشباب متصدر الدرجة الأولى إلى اثبات جدارته عندما يواجه التضامن الذي يحتل المركز المركز التاسع في الدوري الممتاز. وتواجه الفريقان 3 مرات في الموسم الماضي فتبادلا الفوز في الدوري بنتيجة 1-0 في القسمين، في حين فاز الشباب بركلات الترجيح فيب مسابقة كأس الأمير.

وشهد الدور التمهيدي أول من أمس فوز الفحيحيل على خيطان 2-0، والساحل على النصر 2-1 ليلحقا ببرقان الفائز على اليرموك (1-0) إلى الدور ربع النهائي.

في المباراة الأولى، وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ترجم الفحيحيل أفضلية برأستين من البرازيلي سيزار في الدقيقة 77، والسوري عبد الله الشامي في الدقيقة 84، ليتأهل لمواجهة العربي حامل اللقب في دور الثمانية.

وفي المباراة الثانية، أقصى الساحل الذي يحتل المركز الأخير في الدوري منافسه النصر بالفوز عليه بهدفين للتونسي حمزة بن عبده (27)، والبرازيلي جيوفاني (88)، مقابل هدف للبرازيلي فرانشيسكو توريس (39 من ركلة جزاء).

ويتساوى القادسية مع الكويت في الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب بـ 9 ألقاب لكل منهما بفارق لقب واحد عن العربي صاحب الثمانية ألقاب، في حين توج السالمية بالكأس مرتين، وكاظمة مرة واحدة.

وانطلقت البطولة موسم 1993-1994 وتوج الكويت بنسختها الأولى بعد فوزه على كاظمة في المباراة النهائية بهدف نظيف سجله طلال زيدان.

