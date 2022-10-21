«السلة» أصدر جدول الدوري

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اصدرت لجنة المسابقات في اتحاد كرة السلة أول من أمس جدول بطولة الدوري التي ستنطلق في 30 الشهر الحالي. ويلتقي في الجولة الأولى من البطولة الجهراء مع اليرموك، والعربي مع الصليبخات، والتضامن مع النصر، والكويت مع الشباب، والقادسية مع القرين.

وتقام مسابقة الدوري بنظام الدمج في المرحلة الاولى ثم تتأهل بعدها الفرق الستة الاوائل الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من ثلاثة أقسام على أن يلتقي بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام “بلاي اوف” من ثلاث مواجهات وسيتأهل الفائز بمباراتين الى الدور النهائي الذي سيقام بنظام “بلاي اوف” ايضاً ولكن من خمس مواجهات على ان يتوج باللقب الفريق الفائز بثلاث منها. وسيفتتح الموسم الجديد بعد غد باقامة مباراة كأس السوبر والتي ستجمع الكويت مع كاظمة.

