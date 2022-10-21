«سلة العربي» ضم جونس وميتشل

محلية

تعاقد النادي العربي مع محترفي كرة السلة الأميركيين تورين جونس وأرون ميتشل لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد. وسيدخل اللاعبان إلى تدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق 30 أكتوبر الحالي.

ويسعى العربي إلى تجهيز الفريق بأفضل صورة من أجل المنافسة الجدية على التأهل مع الفرق الستة الأولى إلى دوري الأضواء.

وكان العربي تعاقد المدرب الصربي ديان توماتش الذي يعتبر من المدربين أصحاب الخبرة في منطقة الخليج إذ سبق له تولي الادارة الفنية في نادي الكويت ومنتخب الشباب كما تولى قيادة العديد من الفرق الخليجية وحقق الكثير من الانجازات اللافتة في مسيرته. وكان العربي اتفق مع أكثر من لاعب محلي من فريقي الساحل وبرقان من أجل الانضمام إلى صفوفه بعد أن قرر الأخيران الانسحاب من البطولة في الموسم المقبل.

