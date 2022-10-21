الظفيري إلى برشلونة لإجراء عملية جراحية

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توجه لاعب كرة السلة في نادي الكويت فهد الظفيري أمس إلى مدينة برشلونة الإسبانية لإجراء عملية جراحية في الرباط الصليبي. وكان الظفيري تعرض إلى إصابة قطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع الأبيض في البطولة العربية التي أستضافها الكويت. وحقق لقبها بفوزه في المباراة النهائية على الأهلي المصري. وسيخضع الظفيري غدا لعملية جراحية على يد أحد الخبراء الإسبان، وتكفل رئيس نادي الكويت خالد الغانم بتكاليف علاج اللاعب الذي يعتبر من اللاعبين المميزين في صفوف الأبيض. يذكر أن الكويت سيواجه كاظمة في لقاء كأس السوبر بعد غد في أولى مباريات الموسم الجديد.