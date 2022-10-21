«لعبة الموت».. تحدي «تيك توك» القاتل ينتشر في مدارس مصر

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انتشر تحد جديد على تطبيق الفيديوهات القصيرة «تيك توك» يعرف باسم «لعبة الموت» في مدارس مصر ما دفع السلطات وغيرها إلى التحذير من خطورة هذه اللعبة على حياة الطلبة. وأكدت وزارة التربية والتعليم المصرية أنها «رصدت قيام بعض الطلبة في عدد من المدارس التابعة لإدارات تعليمية مختلفة بممارسة لعبة خطرة يحاولون خلالها تطبيق لعبة على الإنترنت وخلال خطوات اللعبة تحدث حالة من الإغماء وتعرض حياة الطالب للخطر».

وتابعت الوزارة أنها «وجهت جميع الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بالتنبيه على مديري المدارس مراقبة أي أنشطة غير معتادة يقوم بها الطلبة قد تضر بهم، وتنفيذ حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية التي يسعى بعض الطلبة لتطبيقها على أرض الواقع». وطالبت «أولوياء الأمور بمراقبة سلوك أبنائهم على الهواتف الذكية وتوعيتهم بمخاطر الألعاب الإلكترونية باعتبارهم شريكا أساسيا مع الوزارة في تربية الطلبة».

من جانبه، قال خبير شؤون التربية والتعليم الأساسي في مصر، أحمد جمال إنه كان يجب على وزارة التربية التعليم أن تكون أكثر صرامة في مواجهة هذا التحدي الذي وصفه بالخطير.

ومن جانبه، شدد اختصاصي طب الأطفال، مختار مهدي، على خطورة تحدي الإغماء أو كتم الأنفاس لأنه قد يسبب الوفاة خاصة إذا كان الطفل في سن صغيرة أو جسمه ضعيف أو يعاني من أمراض تزيد تأثيراتها بتعرض الجسد لصدمة غياب الأكسجين.

وشدد في تصريح لموقع قناة «سكاي نيوز عربية» على أن كتم الأنفاس إذا لم يسبب الوفاة فإنه يؤثر بالقطع على جميع وظائف الجسم وخاصة المخ، الذي ينقطع عنه الاكسجين لفترة قد تصل لدقيقة أو أكثر وهذا زمن كبير وخطير. وأكد أن الكثير من الأطفال قد يدخلون في غيبوبة بسبب هذا التحدي، وبالقطع المدارس غير مجهزة طبيا للتعامل مع تلك الحالات الطارئة وقد يتطور الأمر للوفاة. ونصح كل أسرة تتابع أطفالها ويحاول كل أب وأم ترك مساحات لأطفالهم لإثبات أنفسهم في نطاق الأسرة وفي محيطهم الاجتماعي، حتى لا تغريهم تلك التحديات الخطرة التي تحركها في الأساس رغبة الأطفال في إثبات أنفسهم أمام أقرانهم.

