«ليلة حسام الرسام» اليوم في قاعة البركة «كراون بلازا»

النهار Weekend

تدشِّن شركة «صوت الكويت للانتاج الفني» اليوم اولى حفلاتها الغنائية و التي سوف يحييها الفنان حسام الرسام مع مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية والتي سوف تقام في قاعة البركة بفندق كراون بلازا وهي من تقديم الاعلامية حليمة بولند. وسيكون الجمهور على موعد مع الفنان حسام الرسام الذي سبق ان احيا عددا من الحفلات في الكويت مسبقا لما له من شعبيه كبيرة في الكويت ومن المقرر ان الحضور سيكون على موعد مع عدد من الاغاني التي اداها مسبقا. كما تستعد «صوت الكويت» لحفل غنائي ضخم يضم كلا من المطربين اصيل هميم واوراس ستار ومحمود التركي وايضا حفلات غنائية آخرى تضم كلا من المطرب سعد المجرد والفنان محمد فضل شاكر نجل الفنان فضل شاكر ويوسف العماني وخديجة معاذ وعلي صابر ورحمة رياض.

