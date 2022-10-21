«أميرات ديزني» من الشاشة الفضية إلى خشبة المسرح

النهار Weekend

استضاف مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي العرض الغنائي العالمي «أميرات ديزني»، والذي انطلقت عروضه يوم الاربعاء الماضي وتستمر على مدار 4 أيام، ويتضمن العرض العالمي مشاهد من أفلام ديزني الساحرة والشهيرة مثل «علاء الدين» و«الجميلة والوحش» والأميرات الجميلات «بيل وياسمين وآنا»، وغناء حيا على المسرح قامت بتاديته أربع نجمات مسارح برودواي والتلفزيون الأميركي آيشا جاكسون «آنا في فروزون» وآرييل جاكسوبس «الأميرة ياسمين في علاء الدين» وستيفاني لي «ماري بوبينز في ماري بوبينز»، ونجمة قناة ديزني بلس آناليز فان دير بول«بيل في عرض برودواي الجميلة والوحش»، وكذلك تشيلسي دانيالز في مسلسل «ذات سوريفن»، حيث التقين معا في عمل استعراضي غنائي تحت قيادة جاكوب بيتس وبمشاركة المغني آدم جوزيف.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع اميرات ديزني في الحفل وامتلأ المسرح بالجمهور الذي ضم جميع الفئات العمرية . بدأ الحفل بافتتاحية بغناء ميدلي كلاسيكيات الاميرات.

على مدى أجيالٍ متعاقبة، سحرَتنا أميراتُ ديزني بشجاعتهن ولُطفهن ومغامراتهن، كما عبَّرت أغنياتُهن عنا وعن أحلامنا وطموحاتنا. فمن يستطيعُ أن ينسى حيرة رابونزل وهي تتساءل: «متى ستبدأ حياتي؟»، أو عذابَ الأميرة ياسمين وهي تُغنِّي «خلف هذه الجدران»، أو حلم ميريدا ببلوغ السماء.

ولأول مرة على الإطلاق، ينتقل عالمُ ديزني الساحر من الشاشة الفضية إلى خشبة المسرح، حيث تجتمع أربع نجمات من مسارح برودواي والتلفزيون الأمريكي كي يُقدمن أداءً حيًّا لأجمل أغنيات أميرات ديزني. آيشا جاكسون من برودواي (آنا في «فروزن»)، وآرييل جاكوبس (الأميرة ياسمين في «علاء الدين»)، وستيفاني لي (ماري بوبينز في «ماري بوبينز»)، ونجمة قناة ديزني بلس آناليز فان ديربول (بيل في «الجميلة والوحش»)، وتشيلسي دانيالز في «ذاتس سو ريفن»، يلتقين معًا تحت قيادة جاكوب ييتس، وبمشاركة الأمير آدم جوزيف، لتتحول أحلامنا جميعًا إلى حقيقة مع الأجواء الساحرة والموسيقى الرائعة والأغنيات الحالمة التي تحملنا إلى عوالم ديزني الخيالية.

بالإضافة إلى حكاياتهم الحصرية والممتعة من الكواليس.

