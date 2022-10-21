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النهار Weekend

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آيشا جاكسون


كان آخر أدوارها على مسارح برودواي في العرض الشهير «بارادايز سكوير» في دور نيللي الحائز جائزةَ توني المسرحية. أما مشاركاتها السابقة في عروض برودواي فتشمل «فروزن»، و«الجميلة»، و«كارول كينغ ميوزيكال»، و«النادلة»، وتُعتبر آيشا أول ممثلة أفريقية أمريكية في تاريخ المسرح تمثل شخصية آنا في «فروزن». كما لعبت دور سنووايت في العرض العالمي الأول لمسرحية بريتني سبيرز الموسيقية «حدث ذاتَ مرة واحدة» من إنتاج شكسبير ثياتر كومباني. وبعيدًا عن برودواي شاركت جاكسون في المسرحيات الغنائية «شاهد على أوغندا»، و«ممفيس»، و«هيرسبراي»، و«حدث ذات مرة على هذه الجزيرة».


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