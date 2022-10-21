أرييل جاكوبر

النهار Weekend

اشتهرت أرييل بدور الأميرة ياسمين في المسرحية الغنائية الشهيرة «علاء الدين» في مسارح برودواي. أما بداياتها على خشبة المسرح الغنائي فكانت عندما قدمت دور نينا روساريو في مسرحية «In The Heights»، الحائزة جائزةَ توني المسرحية أربع مرات وجائزة غرامي الموسيقية، تلاها عدد من الأدوار المتميزة في مسرحيتي «Wicked» و«Rent»، كما شاركت في الكوميديا الموسيقية الشهيرة «ديزني هاي ميوزيكال»، حيث لعبت شخصية غابرييلا، ومثَّلت أيضًا دور جوليا في «رجُلين من فيرونا» إنتاج شكسبير ثياتر كومباني في العاصمة واشنطن، وأدت دور زوجة بيكر في مسرحية «Into the Woods».

