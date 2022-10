?جاكوب ييتس

النهار Weekend

هو عازف تشيلُّو ومخرج موسيقي للأعمال الكلاسيكية. عمل في عديد من كلاسيكيات برودواي وغيرها حيث شارك في أوركسترا المسرحيات الغنائية التالية: «Wicked»، و«البؤساء»، و«Spring Awakening»، و«Home for the Holidays»، و«Ruben Studdard/Clay Aiken’s Christmas Show»، و«Alice by Heart»، و«Rock of Ages». كما تولى جاكوب أخيرًا منصب المدير الموسيقي المساعد للجولة الأميركية الأولى لعرض «Hadestown»، الحائز جائزةَ توني المسرحية. ويَشغل حاليًّا المنصبَ ذاته للمسرحية الموسيقية الجديدة «Only Gold»التي كتبت موسيقاها نجمةُ البوب البريطانية كيت ناش.