حمد عبدالرضا: «كان للتلفزيون» أهم تظاهرة لصناعة المحتوى والإنتاج التلفزيوني على الصعيد الدولي

النهار Weekend

عبّر مراقب القناة الاولي في تلفزيون دولة قطر الاعلامي الفنان حمد عبدالرضا عن سعادته للمستوى الرفيع للتواجد في – ميب كوم – سوق كان الدولية للتلفزيون التى تتواصل في الفترة من 17 – 20 اكتوبر الجاري في قطر المهرجانات في مدينة كان جنوب فرنسا وسط تظاهرة هي الاهم على الصعيد الدولي لصناعة المحتوى والانتاج التلفزيوني والترفية في العالم. وقال حمد عبدالرضا الى ان وفدا رسميا يمثل دولة قطر برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن ثاني الرئيس التنفيذى للموسسة القطرية للاعلام وعدد بارز من الكوادر التى تغطي مختلف التخصصات في تلفزيون دولة قطر شارك في التظاهرة وهو ما يؤكد جدية المشاركة والحضور لاتاحة الفرصة لتلك الكوادر على الوقوف على احدث المتغيرات والمستجدات في صناعة المحتوى والتلفزيون دوليا

وتابع حمد عبدالرضا ان الوفد القطري عقد مجموعة من الاجتماعات خلال ايام هذا الملتقي الدولي المهم توزعت وتنوعت لتغطي النسبة الاكبر من اهم الاستديوهات وشركات الانتاج والمنصات وغيرها بالاضافة للمشاركة في جميع الندوات والحوارات التى شهدها السوق. كما اشار الى ان عناصر الوفد القطري وقفوا على احدث المستجدات التى طرأت على صناعة الانتاج في العالم مما سيتم الاستفادة منه وتعود منافعة على الاعلام القطري بشكل عام وصناعة التلفزيون بشكل خاص. وأكد مراقب القناة الاولى في تلفزيون قطر الاعلامي حمد عبدالرضا بان الاعلام القطري يعيش اليوم حالة من التحدي للكينونة بمستوى الطموحات الكبيرة التى تحملها دولة قطر اميرا وحكومة وشعبا للانطلاق الى الصعيد الدولي والتأكيد على هوية وخصوصية وتفرد الاعلام القطري وصناعة الانتاج والمحتوي خصوصا وان الدوحة ستستضيف خلال الايام المقبلة نهائيات كأس العالم – المونديال – وستكون قطر تحت الاضواء وهي كذلك دائما.

