الخالد: الاهتمام بأهل الكويت وخدمتهم

وطن النهار

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد في مكتبه بمقر وزارة الداخلية امس بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء بدر البالول خريجتين من معهد الشرطة النسائية الدفعة 12 ضباط اختصاص للعام 2021-2022 وذلك لأداء القسم أمام الوزير.

وقد هنأ الخالد الخريجتين وحثهما على البر بقسمهما أمام الله سبحانه وتعالى وتطبيق القانون على الجميع والاهتمام بأهل الكويت وخدمتهم وفق ما يقتضيه الواجب وبذل مزيد من الجهود ومضاعفة العمل والعطاء من أجل تقديم كل مامن شأنه توفير الأمن والأمان للمواطنين، وشدد الوزير على أن انخراطهما في العمل الأمني مع زملائهما بوزارة الداخلية يعد ركيزة أساسية لاكتساب المهارات والخبرات على نحو يدعم الحفاظ على سلامة المواطنين.

هذا وقد أصدر الخالد قراراً بتعيين الخريجتين برتبة ملازم، وتلا قرار التعيين المقدم إيمان بولند.

حضر مراسم أداء القسم العميد محمد الرومي مساعد المدير العام للشؤون الإدارية لمعهد الشرطة النسائية والعميد علي الوهيب مساعد المدير العام لشؤون الأكاديمية والأستاذة منى الشطي مدير معهد الشرطة النسائية.

