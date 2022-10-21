المطيري: الصحافة الكويتية تتمتع بالحرية والمهنية

وطن النهار

هنأ وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية عدنان الراشد بمناسبة اختياره نائبا لرئيس الاتحاد العام للصحافيين العرب، معتبرا هذا الاختيار تتويجا لتميز الصحافة الكويتية على المستوى العربي.

ونقل المتحدث باسم وزارة الإعلام أنوار مراد عن الوزير المطيري تهنئته بهذا الاختيار الذي «يشكل وساما غاليا و تقديرا عاليا لمكانة الصحافة الكويتية وما تتمتع به من حرية تعبير ومصداقية مهنية ومسؤولية أخلاقية».

كما نقلت تمنيات الوزير المطيري للاتحاد العربي بالتوفيق والنجاح في تقديم المزيد بما يخدم الصحافيين العرب ويعزز من حرية التعبير والكلمة الصادقة والموضوعية في الصحافة العربية.

من جهة أخرى هنأ الشيخ فيصل الحمود رئيس جمعية الصحافيين الكويتية نائب رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الزميل عدنان الراشد لاختياره نائباً لرئيس الاتحاد العام للصحافيين العرب، والذي جاء ضمن فعاليات المؤتمر الـ14 لاتحاد الصحافيين العرب المقامة في القاهرة، مثمناً العمل الإعلامي في الكويت وما يقوم به من دور توعوي بحرية مسؤولة وإيمان تام بقيمة الكلمة، ومؤكداً في الوقت ذاته على الدور البارز لجمعية الصحافيين الكويتية في خدمة الإعلام الوطني خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية مهنيا واجتماعيا وفي خدمة الصحافة والصحافيين.

وأشار الحمود إلى اهمية الدور التنويري لوسائل الإعلام بمختلف أنواعها في جميع المجالات، مشيدا في الوقت ذاته بالمكانة الرفيعة التي يتمتع بها الإعلام الكويتي ودوره الفعال في وحدة الصف والتكاتف المجتمعي وابراز الوجه المشرق لدولة الكويت.

