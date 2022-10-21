العبدالله: مخافة الله نصب الأعين لخدمة الكويت

وطن النهار

أكد وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح أن ترجمة التوجيهات السامية لقيادتنا الحكيمة في ظل العهد الجديد تأتي من خلال مواصلة العمل المخلص الدؤوب ووضع مصلحة الوطن فوق كل مصلحة وتطبيق القانون على الجميع دون تفرقة والمحافظة على المال العام وصون حرمته عن أي تجاوزات.

جاء ذلك وفق بيان صحافي لرئاسة الأركان العامة للجيش خلال كلمة وجهها وزير الدفاع لدى استقباله بمقر الوزارة امس كبار قادة الجيش والهيئة الإدارية والمالية بالوزارة بمناسبة نيله ثقة القيادة السياسية وتوليه مهام منصبه الوزاري وذلك بحضور رئيس الأركان الفريق الركن خالد صالح الصباح ووكيل (الدفاع) بالندب الشيخ فهد جابر العلي الصباح.

وقال الشيخ عبدالله العلي: «إننا اليوم أمام تحديات كبيرة ومهام جسيمة تتطلب من الجميع تقديم كل التسهيلات وتذليل مختلف العقبات لتنفيذ خطط وبرامج العمل المعتمدة بنجاح» موضحا أن تطوير قدرات وإمكانات قواتنا المسلحة هي محل اهتمام ومتابعة كريمة من القيادة السياسية.

وأضاف: إنه «من الواجب علينا جميعا مد جسورالتعاون والتنسيق المتبادل مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة بهدف تسريع وتيرة العمل والإنجاز إضافة إلى ضرورة توفير بيئة العمل الملائمة لمنتسبي الوزارة» مؤكدا حرصه على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للجميع للوصول إلى المستويات المرجوة من الكفاءة والتميز في العمل والأداء.

وأعرب عن خالص الشكر وعظيم الامتنان لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء على ما منحوه إياه من ثقة غالية هي محل فخر واعتزاز وتقدير سائلا الله -عز وجل- أن يعينه على حمل هذه الأمانة والمسؤولية والقيام بأداء واجباتها والعمل بموجب أحكامها. وعبر عن الشكر والتقدير للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد على ما قام به من جهود كبيرة وعمل متواصل إبان توليه مهام منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع التي كان لها الأثر الكبير في دعم قدرات وإمكانات الوزارة وإبراز مستوى وكفاءة منتسبها متمنيا له النجاح والتوفيق والسداد في مختلف المهام والمسؤوليات التي تسند إليه.

كما أعرب وزير الدفاع عن تقديره وثقته بالجهود التي يبذلها رئيس الأركان العامة للجيش ووكيل وزارة الدفاع بالندب وجميع قيادات ومنتسبي الوزارة من عسكريين ومدنيين وما يظهرونه من جدية وإخلاص في تنفيذ مختلف المهام والواجبات ما يشعره بالفخر والاعتزاز بالانتماء لهذه المؤسسة العسكرية العريقة.

وعبر عن التطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات للوزارة والمضي قدما في طريق الإصلاح والتطوير والتحديث لقواتنا المسلحة داعيا الجميع إلى وضع مخافة الله -عز وجل- نصب أعينهم وثقة القيادة السياسية بهم لخدمة الكويت والمحافظة على أمنها واستقرارها سائلا المولى -عز وجل- أن يديم على الجميع نعمة الأمن والأمان والرخاء وأن يوفقهم للعمل لما فيه خير ورفعة وازدهار بلدنا الحبيب.

