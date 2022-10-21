سقوط سقف المدرسة ليس في الكويت

وطن النهار

أصدرت وزارة التربية، امس الخميس، بياناً بشأن مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يدعي سقوط سقف إحدى المدارس بالبلاد. وإذ أكدت وزارة التربية أن هذه الحادثة لم تقع في أي مبنى مدرسي تابع لدولة الكويت سواء حكومي أو خاص، استنكرت نشر بعض المغردين لهذه الحادثة التي وقعت منذ 3 سنوات خارج الكويت، وترويجها باعتبارها في مدرسة تابعة لوزارة التربية. وشددت على ضرورة تحري الدقة والموضوعية، حيال أي واقعة تمس المجتمع المدرسي، سواء من أبنائنا الطلبة أو كوادرنا التعليمية والإدارية، أو مباني المدرسة، حيث إنها لن تتهاون مع أي تجاوز للقوانين والتعليمات واللوائح المنظمة للعملية التعليمية من أي طرف كان. وأهابت بالجميع عدم التسرع بنشر معلومات مغلوطة أو منقوصة دون التحري والتثبت وانتظار نتائج التحقيق من مصادرها الرسمية، مؤكدة في ذات الوقت أنها ترحب باستقبال أي شكاوى أو ملاحظات عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية بالتواصل الاجتماعي أو عبر تطبيق سهل.